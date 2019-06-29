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۸ تیر ۱۳۹۸، ۲۰:۱۴

رییس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

ترافیک سنگین در ورودی‌های شرقی تهران

ترافیک سنگین در ورودی‌های شرقی تهران

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در ورودی‌های شرق تهران خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان اینکه ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب سنگین است، اظهار داشت: این محور به سوی تهران یک طرفه شده اما همچنان ترافیک سنگین در آن جریان دارد.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: ترافیک در آزادراه پردیس- تهران نیز سنگین است.

وی ترافیک در محور فیروزکوه محدوده گیلاوند را نیز نیمه سنگین خواند و گفت: هر چقدر به ساعات پایانی تعطیلات نزدیک می شویم، بر حجم ترافیک افزوده می شود.

محبی ادامه داد: هم اکنون ترافیک در محور مشهد- تهران، در محدوده استان تهران یعنی ایوانکی به سمت تهران نیمه سنگین است و در محور حرم تا حرم نیز شاهد تردد پر حجم اما روان خودروها هستیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: در برخی از مقاطع محور ورامین- تهران نیز ترافیک پر حجم گزارش شده است.

کد مطلب 4653566

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