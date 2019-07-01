طرح کنترل آلودگی هوا به سرنوشت زوج و فرد دچار نمی شود

یوسف حجت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد تا طرح جدید ترافیکی در طولانی‌مدت اثرگذاری خود را از دست ندهد؟ گفت: وقتی طرح زوج یا فرد اجرا شد، برخی شهروندان برای اینکه بخواهند از تمام روزهای هفته استفاده کنند خودروهایی با پلاک زوج و فرد خریداری می‌کردند. البته این احتمال برای طرح جدید ترافیکی نیز وجود دارد چون ممکن است یک نفر برای اینکه بخواهد ۲۰ روز رایگان در هر فصل استفاده کند برای ۲۰ روز دیگر نیز خودروی دیگری خریداری کند اما هر فصل ۹۰ تا ۹۳ روز است بنابراین برای برخورداری از تردد رایگان در کل فصل، شخص به پنج خودرو نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: ممکن است این طرح به خرید خودروهای بیشتر منجر شود ولی با مکانیسمی که در طرح جدید دیده شده و تعرفه‌ای که برای آن در نظر گرفته است، افراد می‌توانند با شارژ حساب خود وارد محدوده شوند و برای کسی که پول دارد شارژ کردن حساب، به صرفه‌تر از خرید خودرویی دیگر است. بنابراین اجرای این طرح کسی را به خرید خودرو تشویق نمی‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح جدید ترافیکی در دراز مدت به سرنوشت طرح زوج یا فرد تبدیل نمی‌شود، گفت: اینکه خودروهای ما در طول زمان بیشتر و بیشتر می شوند و وضعیت ما نیز به همین نسبت بدتر می شود را که نمی توان کاری کرد. اما این طرح تشویق کننده ای برای خرید خودرو نیست، در طرح جدید این آزادی عمل وجود دارد که فرد هر روزی که دلش بخواهد از خودروی خود استفاده کند و قطعاً اجرای این طرح به سرنوشت طرح زوج یا فرد تبدیل نخواهد شد.

این مقام مسئول در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که آیا در شهر دیگری در دنیا این میزان محدودیت تردد (از نظر تعداد روزهاو وسعت محدودیت) وجود دارد گفت: به عنوان مثال در پکن که آلودگی هوای آن بیش از شهر تهران است، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد به طوری که ایام آلوده گفته می شود خودروها با پلاک مشخص فقط می‌توانند دو روز در هفته تردد کنند و این تجربه در همه کشورهای دنیا وجود دارد.

او ادامه می دهد: تعداد روزهای آلوده هوای پکن از تعداد روزهای آلوده تهران بسیار بیشتر است. در سال های اخیر میزان شاخص آلودگی هوای تهران به ۲۰۰ نرسیده است اما در پکن روزهایی شاخص آلودگی به ۸۰۰ و ۹۰۰ می رسید. در این شهر محدودیت ها بسیار سخت گیرانه تر از تهران است و وقتی شهری دچار آلودگی هوا است مجبور است این سیاست ها را به کارگیرد.

حجت معتقد است شاید طرح جدید ترافیکی پایتخت هم به خرید خودروهای بیشتر منجر شود اما مکانیزم پیش بینی شده برای طرح جدید که می توان با نصف پرداخت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در این محدوده تردد کرد خرید خودروی جدید را غیر اقتصادی می کند.