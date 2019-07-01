به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح دوشنبه در آئین تقدیر از روابط عمومی‌های برتر و فعال شهرستان گناوه اظهار داشت: شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها و شورای اطلاع رسانی استان بوشهر در مرکز استان تشکیل و مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: شورای روابط عمومی‌های استان دارای چندین کمیته زیرمجموعه است و تاکنون فعالیت‌های خوبی در این کمیته‌ها صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: از جمله کمیته‌های تشکیل شده این شورا کمیته آموزش که نیازهای حوزه آموزشی روابط عمومی در استان و شهرستان‌ها را دنبال می‌کند و کمیته ارزیابی که به منظور ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر توسط روابط عمومی‌ها تشکیل شده است.

کاظمی بیان کرد: امسال برای نخستین بار در استان کمیته ارزیابی کار ارزیابی روابط عمومی‌ها را به صورت علمی انجام داد که روابط عمومی فرمانداری گناوه به عنوان روابط عمومی برتر و فعال بین فرمانداری شهرستان‌های استان انتخاب شد.

وی گفت: توجه ویژه و خاص فرماندار گناوه به موضوع اطلاع رسانی از موارد مهم کمک کننده به ارتقا و جایگاه روابط عمومی‌ها در این شهرستان بوده که قابل تقدیر است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر ادامه داد: شهرستان گناوه یک شهرستان فعال رسانه‌ای است که موارد مهمی با فعالیت در حوزه رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود و صدای آنها شنیده می‌شود.

وی یادآور شد: امید است با تلاش و استفاده بهینه از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی در شهرستان گناوه بتوان بیش از پیش در انعکاس خدمات صورت گرفته دولت و دستگاه‌های مختلف در استان و کشور درجهت کسب رضایتمندی مردم گام برداشت.

کاظمی اضافه کرد: از مصوبات شورای هماهنگی روابط عمومی استان تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها در سطح شهرستان‌ها است که پیگیری این مورد از فرمانداری‌ها نیز خواسته شده است.

مدیر کل روابط عمومی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی در سطح دستگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته تا هر دستگاه بین شهرستان‌های مختلف استان یک شورای هماهنگی برای روابط عمومی‌های خود داشته باشند.

کاظمی با اشاره به انتخاب شعار سال و اهمیت رونق تولید و نقش روابط عمومی‌ها در تحقق این شعار گفت: از موارد مهم امسال در کار روابط عمومی‌ها کمک به تحقق شعار سال است که روابط عمومی‌ها می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی، انگیزشی و ایجاد انسجام و اطلاع رسانی بهینه به مردم در تحقق شعار سال بسیار مؤثر باشند.

وی اضافه کرد: به این منظور در ذیل شورای هماهنگی روابط عمومی استان بوشهر کمیته شعار سال شکل گرفته و جلسات آن نیز به ریاست اداره کل صنعت و معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: در این کمیته و در حوزه تولید می‌توان تولیدات داخل استان که دارای کیفیت مناسب هستند و مردم از آنها اطلاع ندارند را اطلاع رسانی و همچنین به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برای معرفی محصولات خود کمک می‌کند که نقش روابط عمومی‌ها در این رابطه بسیار مؤثر هستند.

وی اضافه کرد: استفاده بهینه از ظرفیت رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در سطح استان برای اطلاع رسانی و تعامل بیشتر با آنها در دستور کار باشد.

کاظمی خاطرنشان کرد: اگر در شهرستان‌ها نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی برای روابط عمومی باشد آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه وجود دارد و ما نیروهایی را برای این کار به شهرستان‌ها معرفی خواهیم کرد.

وی با تقدیر ویژه از تلاش‌ها و حمایت‌های فرماندار گناوه گفت: اگر چه دشمنان نظام اسلامی با توطئه‌ها و دسیسه‌ها سعی در ناامید کردن مردم دارند ولی مردم با هوشیاری و مقاومت و دولت با تدبیر و برنامه ریزی مناسب این توطئه‌ها را خنثی خواهند شد و لازم است روابط عمومی‌ها با همکاری و هم‌افزایی، ضمن ارائه عملکرد دولت زمینه امیدواری و رضایت جامعه را فراهم کنند.

در پایان این نشست از ۹ روابط عمومی فعال و ۶ روابط عمومی برتر دستگاه‌های اجرایی شهرستان گناوه تقدیر شد.