به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرپرست صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی و ورزشی رضوی جاده ولایت اظهار کرد: امسال در دهمین سال جشنواره فرهنگی و ورزشی رضوی جاده ولایت در برگزار می‌شود که بخشی از مسیر ورزشکاران شرکت کننده در این طرح در محدوده جغرافیایی خراسان‌جنوبی است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه شهرستان طبس میزبان این ورزشکاران دونده است، بیان کرد: باید طراحی برنامه‌های جشنواره فرهنگی و رضوی جاده ولایت در خراسان‌جنوبی به گونه‌ای باشد که رضایت مردم را به همراه داشته باشد.

سرپرست با اشاره به اینکه در سال گذشته متولیان جشنواره از میزبانی خراسان‌جنوبی رضایت کامل داشتند، ادامه داد: باید در برنامه‌های مرتبط با جشنواره علاوه بر مباحث کمی، کیفیت را نیز مد مظر قرار دهیم چرا که به واسطه ارتباط برنامه با فرهنگ رضوی وحمل پرچم امام رضا (ع) توسط دوندگان رابطه تنگاتنگی با باورهای مردم دارد.

حضور پررنگ نهادهای اجتماعی در برنامه‌های مذهبی

وی افزود: یکی از مزیت‌های برنامه‌های مذهبی این است که نهادهای اجتماعی و مردم نیز به صورت خودجوش در این برنامه‌ها حاضر می‌شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه جشنواره فرهنگی و ورزشی رضوی فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیت ورزش در توسعه معنویت و فزهنگ دینی است، گفت: در این برنامه ۱۵ ورزشکار مسیر جاده ولایت را که مسیر حرکت امام هستم (ع) از بدو ورود به ایران تا مشهد است را طی می‌کنند.

خراسان جنوبی ۱۸ تیرماه میزبان ورزشکاران خواهد بود

سرپرست اظهار کرد: ورزشکاران که مسیر خود را از شلمچه آغاز کرده‌اند از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه مهمان خراسان‌جنوبی در شهرستان طبس- ده محمد و عشق آباد خواهند بود.

وی بیان کرد: این برنامه از طرف دیگر فرصتی برای معرفی آداب و رسوم مردم خراسان‌جنوبی به ویژه شهرستان طبس از طرق مختلف چون اجرای برنامه‌ها، اهداء صنایع دستی استان به مهمانان و اجرای برنامه توسط هیئت‌های پهلوانی و زورخانه‌ای است.

مدیرکل ورزش و جوانان ادامه داد: ابتدا از ورزشکاران در مسجد شکر استقبال خواهیم کرد اما استقبال رسمی و مردمی از این دوندگان مروج فرهنگ رضوی در آستان مبارک امامزاده موسی الکاظم (ع) طبس خواهد بود.

سرپرست با توصیه به هیئت‌های ورزشی در راستای حمایت و توجه به خواست جوانان ورزشکار یادآور شد: اگر منابعی را برای فعالیت جوانان در اختیار شخصی قرار داده ولی او در مسیر جوان مانع ایجاد کند باید منتظر واکنش‌های بعدی باشد.