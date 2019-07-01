به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه ژوئن، با افزایش تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تقاضای جهانی کاهش یافت و شاخص فعالیت کارخانجات چین، ژاپن و کره‌جنوبی، افت کرد. این جدیدترین شواهدی است که نشان می‌دهد اقتصاد جهان تحت فشار قرار دارد.

شاخص مدیران خرید تولیدکنندگان (پی‌ام‌آی) ژاپن، که در ماه می ۴۹.۸ واحد بود، به ۴۹.۳ واحد افت کرد. عدد کمتر از ۵۰ نشانه رشد منفی (انقباض) این بخش است.

اما شاخص پی‌ام‌آی کایچین چین، در ماه ژوئن، با افت تقاضای داخلی و تقاضای صادرات، به طور غیرمنتظره‌ای افت کرد.

این نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان، با وجود حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی در طول سال گذشته، همچنان در حال کندتر شدن است و نیازمند این است که هر چه سریع‌تر اقداماتی تشویقی و حمایتی برای تقویت آن صورت بگیرد.

درحالی که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند شاخص مدیران خرید تولیدکنندگان چین، در ماه ژوئن برابر با ۵۰.۰۰ واحد شود، این شاخص با افتی قابل‌توجه به ۴۹.۴ واحد رسید.

این اولین بار در ۴ ماه اخیر بود که این شاخص از عدد ۵۰ (جدا کننده وضعیت رشد، از وضعیت افت) پایین‌تر رفت.

فعالیت کارخانجات کره‌جنوبی هم در ماه ژوئن با کند شدن اقتصاد جهان افت کرد و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده و نیروهای خود را تعدیل کردند.

سفارشات برای صادرات کره‌جنوبی برای یازدهمین ماه متوالی افت کرد تا بلندترین توالی افت تاریخ خود را ثبت کند.

شاخص مدیران خرید تولیدکنندگان (پی‌ام‌آی) نیکی مارکیت کره‌جنوبی، که در ماه می ۴۸.۴ واحد بود، به ۴۷.۵ واحد رسید. این هفتمین افت این شاخص در ۸ ماه گذشته است.