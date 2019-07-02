محسن صالحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تحریم علیرغم تهدیدات دشمن، فرصتهایی مناسب برای رونق تولید ایجاد شده است، ابراز داشت: در شرایط فعلی میتوان کالایی را تولید و برای آن برنامهریزیهای لازم را در نظر گرفت زیرا مطمئن هستیم مشتری چه در داخل یا خارج کشور پای تولیدات ایستاده و با خرید خود از آن حمایت میکند.
وی افزود: امروز اگر تأمین تدارک مناسب ازنظر مواد اولیه و نقدینگی را داشته باشیم درفروش محصولات بهصورت نیازهای داخل و صادرات محدودیتهای سال قبل را نخواهیم داشت بنابراین برای تولید نیازمند تدارک مناسب در وهله نخست هستیم که بخش عمده آن به تأمین نقدینگی برمیگردد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه در منابعی به صوت ترکیبی شامل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانکها، برای تأمین نقدینگی وجود دارد، ابراز داشت: این منابع برای چهار هدفگذاری سرمایه در گردش نوسازی، بازسازی و اصلاح واحدهای تولیدی، تکمیل طرحهای نیمهتمام، عارضهیابی کسبوکار بهصورت بلاعوض پیشبینیشده است.
صالحی نیا در ادامه تصریح کرد: در سطوح استانی از این منابع ترکیبی در فاز نخست ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده است که ۵۰ درصد آن برای سرمایه در گردش و ۲۵ تا ۳۰ درصد بهمنظور نوسازی و ۲۰ درصد در راستای تکمیل واحدهای نیمهتمام منظور خواهد شد.
وی افزود: واحدهایی که در این چهار هدف و سیاست کاری اصلی وزارت صنعت دارای مشکلاتی هستند میتوانند در سامانه بهین یاب مشکل خود را مطرح کنند تا در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها اگر بدهی معوق داشته باشند مسائل و معضلات آنها بررسی و موانع رفع شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه سیاستهای محوری این وزارتخانه در فرمانداری گرمسار موردبررسی قرار گرفت، اضافه کرد: تمامی این موارد و همچنین مشکلاتی که برخی واحدها مشکلاتی داشتند در خصوص تأمین اجتماعی و نرخ ارز مصوباتی به تصویب رسید تا برای حل این مسائل کمک شود.
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