تخریب ساختمان سه طبقه در مرکز پایتخت/نجات خانم ۷۰ساله از زیر آوار

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۸ صبح امروز یک مورد حادثه تخریب یک ساختمان مسکونی در خیابان نصرت کوچه شکاری به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام شد.

ملکی افزود: بلافاصله سه ایستگاه با امکانات کامل به محل اعزام شدند. آتش نشانان در مدت زمان ۴ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند در ضلع شرقی یک ساختمان سه طبقه مسکونی قدیمی یک زمین حدوداً ۲۰۰ متری در حال ساخت قرار داشت که یک متر و نیم خاکبرداری کرده بود و در حال کرسی چینی بود و به یکباره بخش شرقی آن ساختمان سه طبقه، در هر سه طبقه تخریب می‌شود.

وی ادامه داد: اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که افرادی در زیر آوار گرفتار هستند. روی یک دستگاه خودروی ال ۹۰ هم که در مقابل ساختمان متوقف بود قطعاتی بتنی از دیوار ریخته بود و خودرو آسیب‌هایی دیده بود. در لحظات اولیه آتش نشانان موفق شدند سه نفر شامل دو آقا و یک خانم که بخشی از بدنشان زیر آوار گرفتار شده بود را سریعاً از زیر آوار خارج کنند. هر سه نفر زنده بودند اما دچار مصدومیت شده و تحویل اورژانس شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران افزود: اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که یک نفر دیگر زیر آوار به گونه‌ای محبوس شده که هیچ اثری از او مشخص نبود. نیروها بلافاصله عملیات جستجو را آغاز کردند و بعد از مدتی تلاش موفق شدند محل حضور آن خانم را در زیر آوار پیدا کنند. بعد از آواربرداری و خاکبرداری با دقت تمام، موفق شدند این فرد را که یک خانم حدوداً ۷۰ ساله بود، خوشبختانه زنده اما آسیب دیده خارج کنند و او را تحویل عوامل اورژانس دادند. دقایقی قبل هم نیروها محل را تحویل عوامل انتظامی و شهرداری دادند.

ملکی در پایان گفت: تقاضا می‌کنیم از مالکانی که املاکشان در حال ساخت و ساز است، به ویژه در مرحله گودبرداری و خصوصاً اگر در مجاورتشان بناهای قدیمی یا ساختمان‌های بلند مرتبه وجود دارد، حساسیت ایمنی سازی و مقاوم سازی دیواره‌ها را بسیار بالا لحاظ کنند و این مساله حتماً باید تحت نظارت مهندسان به خوبی انجام شود. همچنین ساکنان ساختمان‌های قدیمی مجاور هم باید دقت داشته باشند اگر احساس می‌کنند طی روزهای اخیر اتفاقاتی در ساختمان افتاده و ترک‌هایی در دیوار افتاده یا شیشه‌هایی شکسته یا درها کیپ شده و سخت باز و بسته می‌شود این مسائل را به عنوان هشدار تلقی و توسط متخصصان بررسی کنند.