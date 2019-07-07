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۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۰۰

فرماندار دامغان خبر داد:

بهره‌برداری از مرکز مانیتورینگ دامغان/ ثبت تخلفات با ۷۳ دوربین

بهره‌برداری از مرکز مانیتورینگ دامغان/ ثبت تخلفات با ۷۳ دوربین

دامغان - فرماندار دامغان با اشاره به طرح‌های پیش روی این شهرستان در راستای توسعه شهری و اقتصادی، گفت: یکی از طرح‌های آماده بهره‌برداری، مانیتورینگ شهرداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد، ظهر یکشنبه در نشستی با اعضای شورای اسلامی و شهرداری دامغان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه مرکز مانیتورینگ شهرداری دامغان در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد، تاکید کرد: در این مرکز با ۷۳ دوربین، ترافیک شهر دامغان رصد و کنترل می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد یک مجتمع تجاری، بهسازی پارک ملت و همچنین کاروانسرای دامغان از دیگر اقدامات برای توسعه گردشگری است، افزود: دامغان به لحاظ دارا بودن شرایط ویژه فرهنگی و بناهای تاریخی در کنار ظرفیت‌های عظیم گردشگری طبیعی، می‌تواند به مثابه مقصد گردشگری در استان سمنان مطرح شود.

فرماندار دامغان با بیان اینکه طرح‌های باز آفرینی شهری نیز در دستور کار است، گفت: این طرح امکان توسعه شهری را به خوبی فراهم می‌کند که با تلاش مسئولان در سطح شهرستان این امر نیز به وقوع پیوسته است.

مجد بیان کرد: در سفر روحانی به استان سمنان چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای مجموعه‌های تاریخی تپه‌حصار، تاریخانه و چشمه علی در نظر گرفته شده که نیاز است تا میراث فرهنگی استان سمنان برای جذب این اعتبارات با هدف توسعه مجموعه‌های گردشگری تلاش ویژه‌ای کند.

کد مطلب 4660008

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