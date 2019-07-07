۱۸۰ میلیون تومان در بحث جرایم به شهرداری دامغان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه شهاب ظهر یکشنبه در نشستی با اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری دامغان به میزبانی این نهاد ضمن بیان اینکه بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان در بحث ماده ۲۳ جرایم در سال ۹۷ به شهرداری دامغان اختصاص داده شده است، تاکید کرد: این اعتبارات در سال ۹۸ نیز محاسبه و پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات جرایم می‌تواند کمک حال خوبی به شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌ها باشد، افزود: باید شهرداری‌ها در کنار این اعتبارات به مقوله درآمد زایی نیز اهتمام داشته باشند.

پرداخت ۱۰ میلیارد تومان به شهرداری دامغان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری سمنان در ادامه گفت: شهرداری دامغان برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای امور عمرانی حوزه شهری، زیرساخت‌ها و توسعه شهری خوشبختانه توانسته موفق عمل کند که این امر به خصوص در راستای توسعه شهری می‌تواند ارزشمند باشد.

شهاب در ادامه گفت: ۶۳ میلیارد تومان میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان به مجموعه شهرداری‌های استان است که بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان آن متعلق به شهرداری دامغان است.

وی در خاتمه گفت: نیاز است تا شهرداری دامغان از اسناد تسویه برای وصول مطالبات خود اقدام کند همچنین می بایست منابع درآمدی شهرداری نیز برای ارتقای اعتبارات شناسایی شود.