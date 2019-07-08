۳ راهدارخانه در راههای مازندران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدژاد اظهار داشت: به منظور خدمات رسانی مطلوب و به هنگام برای مسافرین و بازماندگان در راه ها، سه باب راهدارخانه در محورهای ارتباطی این استان در حال احداث است.

وی اظهار داشت: با توجه به موارد مذکور این اداره کل در راستای وظایف ذاتی در زمینه حفظ و نگهداری از راه ها، اقدام به احداث سه باب راهدارخانه (راهدارخانه عالیکلا محور ساری-سمنان، راهدارخانه ولی آباد محور کندوان، راهدارخانه گزنگ محور هراز) با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال کرده که انشالله تا قبل از اجرای عملیات راهداری زمستانی سال جاری قابل بهره برداری می شود.

محمدنژاد در ادامه راهدارخانه ها را محلی امن برای مسافرین در مواقع ضروری دانست و گفت: راهدارخانه ها بهترین مکان برای خدمات رسانی مطلوب و به هنگام برای مسافرین و بازماندگان در راه هاست.

رئیس اداره نگهداری ابنیه راه خاطرنشان کرد: این راهداخانه‌ها برای استقرار شبانه روزی راهداران و تجهیزات امدادی و تعمیراتی احداث می‌شود که امیدواریم با این اقدامات شاهد افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در سطح جاده‌های استان مازندران باشیم

گفتنی است در حال حاضر ۲۲ باب راهدارخانه در جاده های مازندران وجود دارد.