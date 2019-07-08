لرستان آمادگی میزبانی مسابقات دوومیدانی در سطوح مختلف را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی کریمی روز دوشنبه در جریان برگزاری مسابقات قهرمانی دو و میدانی اظهار داشت: خیلی خوشحالیم که امروزه شرایطی در ورزش لرستان فراهم شده که در رشته‌های متنوعی میزبان مسابقات قهرمانی کشور هستیم و در تقویم اجرایی سال ۹۷ سعی بر این بود که میزبانی رشته‌های که در بحث قهرمانی جایگاه ویژه دارند و المپیکی هستند را بگیریم.

سطح عالی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در لرستان

وی افزود: خدا را شاکریم برای اولین بار در استان میزبانی مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان کشور هستیم که در این راستا سیاوش سپهوند رئیس هیئت دوومیدانی استان و مجموعه کاری ایشان زحمات زیادی را انجام داده اند تا میزبانی به نحو احسن برگزار شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به سطح عالی برگزاری این مسابقات گفت: این مسابقات در رده سنی جوانان در دو بخش برگزار می‌شود که در بخش بانوان روز اول برگزار شد و ۱۸ تیرماه روز دوم رقابت‌ها برگزار می‌شود و همچنین در بخش آقایان در تاریخ ۲۰ و ۲۱ تیرماه مسابقات برگزار خواهد شد.

تیم‌هایی که در مسابقات شرکت کرده‌اند از لحاظ فنی شرایط بسیار خوبی دارند

کریمی تصریح کرد: تیم‌هایی که در این مسابقات شرکت کرده‌اند از لحاظ فنی شرایط بسیار خوبی را دارند و این خیلی برای دو و میدانی لرستان نویدبخش است و امیدواریم که ورزشکاران بتوانند در این مسابقات خودشان را نشان دهند و رکوردهای خوبی ثبت شود.

وی افزود: سالن سرپوشیده دو و میدانی شهید ناصر کریمی که با حضور وزیر ورزش افتتاح شد یکی از مجموعه‌هایی است که دارای زیرساخت‌های بسیار خوب و استانداردهای بسیار عالی بوده که انشاالله بتوانیم میزبان مسابقات ملی، بین‌المللی و آسیایی در این سالن باشیم.

سابقه درخشان لرستان در ورزش دوومیدانی

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان خاطر نشان کرد: در بحث زیرساخت‌ها شرایط خوبی داریم که در سال ۹۷ توانسته‌ایم فضای پیست تارتان را مجدداً بازسازی کنیم که موقعیت برای ورزش لرستان فراهم شود تا این مسابقات با سطح بالا و کیفیت خوبی برگزار شود.

کریمی اظهار کرد: انتظار داریم که عزیزان در سطح فدراسیون و وزارت ورزش شرایط را برای استان لرستان فراهم کنند و از رشته دو و میدانی که رشته مادر است و سابقه خوبی هم در گذشته داشته است و قهرمانان نامی در استان لرستان و در مواد مختلف وجود داشته حمایت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت لرستان در گذشته و حضور ورزشکاران در المپیک گفت: انشاالله شرایط برای استان فراهم تا از ظرفیت‌ها استفاده شود و حمایت فدراسیون و اداره کل و جامعه ورزش نقش بسزایی در این راستا خواهد داشت.