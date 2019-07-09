به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح امروز در حاشیه مراسم روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس اتاق تعاون ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف اصلی تحریم این بود که آمریکا جامعه ایران را متلاشی کنید؛ هدف تحریم، انزوای ذهنی جامعه است اما مردم ما با روح تعاون و مشارکت از این دوره عبور خواهند کرد.

ربیعی با بیان اینکه اصلی‌ترین پیام امریکا از اینکه از موضع خود عقب نشینی کرد بخاطر اطمینان از عدم دسترسی ایران به بمب اتم نیست، تاکید کرد: مهمترین علت عقب نشینی امریکا از جنگ علیه ایران افزایش انسجام اجتماعی است.

سخنگوی دولت گفت: مردم اعتماد دارند و می‌دانند اگر یک روز وارد برجام می‌شویم مصلحت کشور را می‌خواهیم و اگر الان سطح غنی سازی اورانیوم را افزایش دادیم، این اقدام را مصلحت کشور می‌دانیم.

وی با بیان اینکه ما امیدواریم سختی دوران تحریم را مدیریت کنیم، اظهار داشت: در جلسه اتی سران قوه تصمیماتی اتخاذ می شود تا حمایت بیشتری از طبقات پایین اجتماعی صورت گیرد.

ربیعی گفت: اقای رییس جمهور هم بر بهبود شرایط اقتصادی مردم تاکید دارد و برنامه های مختلفی در این زمینه مطرح است.

به گفته وی، بیش از ٨ هزار میلیارد تومان امسال برای حمایت اجتماعی که عمدتاً در حوزه اقلام خوراکی است، در سال جاری اختصاص یافته است.

ربیعی ادامه داد: بیمه زنان سرپرست خانوار هم در این دیده شود.

وی همچنین به گام دوم درباره تعهدات برجامی اشاره کرد و گفت: ما تا زمانیکه اروپا به برجام پایبند باشد به همان میزان پایبند خواهیم بود. همه این اقدامات برای حفظ برجام است تا زمانی که طرف های مقابل هم به همان میزان به برجام پایبند باشند.