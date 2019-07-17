مهنار ملانظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام و راهکارِ عملی این دانشگاه در مقابله با تحریم‌ها و کمک به حل مشکلات کشور اظهار داشت: ما در گام نخست، تشکیل هسته‌های پژوهشی را در درون دانشگاه کلید زده و تصمیم داریم پیشنهاد شکل دهی هسته‌های بین دانشگاهی را نیز به وزارت علوم ارائه دهیم.

وی ادامه داد: هدف ما از این اقدام، ابتدا حل مسائل درون دانشگاه است و در نظر داریم با طرح این موضوع با وزیر علوم به منظور حل مسائلِ دانشگاه‌ها، به تفاهمی مشترک برای تشکیل «هسته‌های بین دانشگاهی» دست یابیم.

ملانظری افزود: جمعیت دانشگاهی با برخی مسائل درون دانشگاهی مواجه است که طبیعتاً با مشارکت و همکاری‌های خودِ دانشگاه‌ها با یکدیگر، می‌توان با رفع آن و همچنین ایجاد زیر ساخت مناسب، با فشارهای اقتصادی مقابله و از شرایطِ سختِ تحریم‌ها عبور کرد و امیدواریم این اقدام در ادامه موجب ایجاد زیرساختی مناسب برای ورود به مسائل جامعه شود.

رئیس دانشگاه الزهرا هدف از این اقدام و خروجیِ مورد انتظار از این راهکار را در وهله نخست حل مسائل بین دانشگاهی و ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز دانشگاه در این حوزه و سپس حل مسائل کشور در شرایط تحریم عنوان کرد و افزود: امیدواریم ضمن غنا بخشیدن به تولیدات داخلی و کاهش وابستگی‌ها به نفت، شرایطی ایجاد کنیم که شاهد تنوع محصولی در صنایع بوده و نهایتاً بحرانِ تحریم را پشت سر بگذاریم.