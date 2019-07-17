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۲۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۰

رئیس دانشگاه الزهرا پیشنهاد داد:

تشکیل «هسته‌های بین دانشگاهی» در شرایط تحریم

تشکیل «هسته‌های بین دانشگاهی» در شرایط تحریم

رئیس دانشگاه الزهرا از رایزنی با وزارت علوم برای تشکیل هسته های بین دانشگاهی به منظور حل مسائل درون دانشگاهی و همچنین در شرایط تحریم خبر داد.

مهنار ملانظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام و راهکارِ عملی این دانشگاه در مقابله با تحریم‌ها و کمک به حل مشکلات کشور اظهار داشت: ما در گام نخست، تشکیل هسته‌های پژوهشی را در درون دانشگاه کلید زده و تصمیم داریم پیشنهاد شکل دهی هسته‌های بین دانشگاهی را نیز به وزارت علوم ارائه دهیم.

وی ادامه داد: هدف ما از این اقدام، ابتدا حل مسائل درون دانشگاه است و در نظر داریم با طرح این موضوع با وزیر علوم به منظور حل مسائلِ دانشگاه‌ها، به تفاهمی مشترک برای تشکیل «هسته‌های بین دانشگاهی» دست یابیم.

ملانظری افزود: جمعیت دانشگاهی با برخی مسائل درون دانشگاهی مواجه است که طبیعتاً با مشارکت و همکاری‌های خودِ دانشگاه‌ها با یکدیگر، می‌توان با رفع آن و همچنین ایجاد زیر ساخت مناسب، با فشارهای اقتصادی مقابله و از شرایطِ سختِ تحریم‌ها عبور کرد و امیدواریم این اقدام در ادامه موجب ایجاد زیرساختی مناسب برای ورود به مسائل جامعه شود.

رئیس دانشگاه الزهرا هدف از این اقدام و خروجیِ مورد انتظار از این راهکار را در وهله نخست حل مسائل بین دانشگاهی و ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز دانشگاه در این حوزه و سپس حل مسائل کشور در شرایط تحریم عنوان کرد و افزود: امیدواریم ضمن غنا بخشیدن به تولیدات داخلی و کاهش وابستگی‌ها به نفت، شرایطی ایجاد کنیم که شاهد تنوع محصولی در صنایع بوده و نهایتاً بحرانِ تحریم را پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 4667284
مهتاب چابوک

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