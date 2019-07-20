خبرگزاری مهر، گروه استانها: ماراتن رقابت کاندیداهای کسب کرسی خانه ملت امسال نیز همچون دورههای گذشته بسیار زودتر از زمان موعد آغاز شده است و افرادی که قصد شرکت در این انتخابات را دارند برای اینکه از سایر رقبا جا نمانند کار خود را هرچند غیرقانونی شروع کردهاند.
لیستهای متعددی از کاندیدهای احتمالی و قطعی در این شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشود که در بین آنها از نامآشناهای باسابقه تا تازهکارهای جویای نام به چشم میخورد که شگردهای مختلفی را برای معرفی خود برگزیدهاند.
برخیها هنوز هم بر رایهای قوم و قبیلهشان دلخوش کردهاند و برای ایل و تبارشان کارنامه عملکرد رو میکنند تا شاید به کمک همین موضوع که یکی از آفتهای بزرگ استان کرمانشاه است سرنخهای کهنه رسیدن به کرسی مجلس را دست بگیرند.
همچنین میتینگهای مجازی داغی هم در شبکههای اجتماعی به راه انداخته شده و هواداران کاندیداها در این گروههای به تبادل نظر و حمایت از کاندیدای خود میپردازند.
نظرسنجیهای خیالی برای جهتدهی به افکار عمومی
برخی از کانالهای به راه افتاده در شبکههای اجتماعی که حتی تعداد بازدیدهای پستهای آنها به یک پنجم اعضای آنها هم نمیرسد با اعلام نتایج خیالی نظرسنجی از مردم کاندیداهای مورد نظر خود را در صف اول جا داده و در جهت تضعیف پایگاههای سایر کاندیداها و جهتدهی به افکار عمومی و مطرح کردن گزینههای همسو گام برمیدارند.
همچنین در نظرسنجیهای یک کانال تلگرامی برخیها در ردیفهای اول قرار میگیرند و همان افراد در نظرسنجی گروه و کانال دیگر در ردیفهای آخر!
تأثیرات فضای مجازی بر روی انتخابات
علیرضا قاسمی، جامعهشناس کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات فضای مجازی بر روی انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این دوره نسبت به سال قبل فضای مجازی توسعه یافته تر شده و دارای امکانات بیشتری است همچنین جمعیت بیشتری از این فضا استفاده میکنند در حالی که در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی فضای مجازی به این اندازه اشاعه نیافته بود در نتیجه میتوان گفت فضای مجازی در قالب تلگرام، واتساپ و دیگر کانالهای اینترنتی میتواند مورد استقبال کاندیداها و طرفداران آنها قرار گیرد.
وی افزود: در دورههای گذشته شیوههای مرسوم انتخاباتی شامل حضور در مراسم ترحیم و عروسی و جشنها بود و افراد کاندید شده از طریق این حضور خود را عمومیتر میکردند یا پیام انتخاباتی خود را به گوشی دیگران میرساند اما امروزه با توجه به توسعه فضای مجازی و امکانات آن روشهای انتخاباتی متفاوتتر شده است.
قاسمی با بیان اینکه کاندیدایی که قویتر باشد میتواند موفق تر باشد البته باید دارای سوابق درخشانی باشد همچنین در این فضا تخریب نشود زیرا بیشتر مورد قضاوت دیگران قرار میگیرد، عنوان کرد: در حال حاضر فضای مجازی دارای اثرات دوگانه است که میتواند سبب داوری و قضاوت کاندیداها توسط جمعیت استفاده کننده از فضای مجازی به ویژه جمعیت فعال انتخاباتی در نقاط شهری شود البته ممکن است جمعیت اندکی از بزرگسالان از فضای مجازی استفاده نکنند که حضور دیگر گروهها خلأ آنها را پر خواهد کرد در نتیجه هر کاندیدایی اگر فضای مجازی را نادیده بگیرد یک امکان بالقوه را نسبت به دیگران از دست داده است.
این جامعهشناس گفت: طبیعی است کاندیدها از این فرصت استفاده کنند زیرا سبب میشود افراد در زمانی کوتاه در شهرهای بزرگ خود را مطرح کنند از سوی دیگر فضای مجازی فضایی باز و بدون کنترل و سانسور است و هر کس بخواهد آزادانه در آن نقد میکند و آرمان گرایان شعارهای کلی میدهد و برنامههای تبلیغاتی خود را مطرح میکند بنابراین حیطه اختیار نمایندگان بسیار است البته این حیطه گسترده ممکن است سبب نقد شدن یا بزرگ شده کاندیدی شود.
فضای بی دروپیکر مجازی
وی افزود: این فضا یک فضای بی در و پیکری است و راست و دروغ در آن آمیخته و امکان تخریب یا بزرگ کردن کاندیدی وجود دارد زیرا پیشینه و مسئولیتهای قبلی افراد به راحتی از طریق فضای مجازی به گوش آحاد جامعه میرسد بنابراین در رقابتها باید وسواس لازم را در سخنرانیها، شعارها، نقدها و نگاههای کاندیدها به مسائل مختلف لحاظ کرد و همین وسواس شدن ممکن است به نفع یا ضرر افراد کاندید تمام شود.
قاسمی گفت: امکان نقد و برجسته نمایی در فضای مجازی بسیار بیشتر است زیرا در این فضا امکان اطلاع رسانی وسیع و گستردهای برای کاندیداها فراهم شود از سوی دیگر این افراد باید مانند حرکت بندبازان بسیار مراقب باشند تا رفتارها و دیدگاههای آنها مورد انتقاد رقیب قرار نگیرد.
این جامعهشناس افزود: تاکنون تجربه چنین استفاده گستردهای از فضای مجازی در انتخابات را نداشتهایم حتی در مقایسه با دو سال گذشته هم این فضا بسیار گستردهتر است بنابراین مردم بیشتر راغب به استفاده از فضای مجازی هستند زیرا در این فضا محدودیت رسانهها و رادیو و تلویزیون در سانسور وجود ندارد و هر کسی میتواند بیپرده نقد یا حمایت خود را به گوش مردم برساند.
وی بیان داشت: در این انتخابات کاندیدایی موفق خواهد شد که به همه دوگانگیهای فضای مجازی اشراف داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند البته از آنجا که فضای مجازی فضایی دوگانه است باید افراد پیشینه مثبت و قابل قبولی داشته باشند همچنین از نظر معلومات و پاسخگویی چهره موجّه از خود نشان دهند در غیر این صورت افرادی که نتوانند خود را مطرح کنند فضای مجازی برای آنها نوعی تهدید خواهد بود.
قاسمی افزود: ممکن است عدهای از هم اکنون تبلیغات خود را در فضای مجازی آغاز کنند زیرا چارچوبها و محدودیتهای قانونی به راحتی در فضای مجازی اعمال نمیشود در حالی که در تلویزیون و رسانهها محدودیتهای تبلیغاتی وجود دارد اما در فضای مجازی اینگونه نیست و کاندیداها و طرفداران آنها میتوانند زمینه سازی حضور خود را در انتخابات انجام دهند.
این جامعهشناس خاطرنشان کرد: فرصت یا تهدید بودن فضای مجازی به چگونگی استفاده از آن بستگی دارد البته به طور قطع نمیتوان فضای مجازی را نادیده گرفت بنابراین نتایج انتخابات این دوره مجلس متأثر از مبارزه در فضای مجازی در عرصههای مختلف خواهد بود.
اهمیت فضای مجازی نیازمند رصد بیشتر متولیان این حوزه است؛ البته به کاندیداها هم پیشنها د میشود با قانونشکنی در فضای مجازی اهلیت خود برای تکیه زدن بر کرسیهای نمایندگی ملت در کسوت قانونگذار را زیر سوال نبرند.
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