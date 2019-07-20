فارس با ۳۴ کتابفروشی در طرح تابستانه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای شعار سال ۱۳۹۸ و جهت رونق تولید، در طرح تابستانه کتاب، میزان یارانه خرید برای کتابهای تألیفی ۲۵ درصد و کتابهای ترجمه شده ۱۵ درصد است.
بر این اساس، در این دوره تابستانه کتاب، شیراز با بیشترین کتابفروشی در صدر فهرست طرح یاد شده قرار دارد و فقط نام ۳ کتابفروشی در شهرهای جهرم، فسا و لار در این فهرست دیده میشود.
با وجودی که در این دوره سقف خرید افزایش یافته و میزان مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر ۱۲۰ هزار تومان است اما به گفته برخی کتابفروشی های شهرستان طرح یادشده در شهرهای بزرگ که جمعیت کتابخوان دارند توجیه پذیر است.
تمایل به خرید کتاب غیردرسی کم است
مسئول انتشارات و کتابفروشی شهید عبدالرضا مصلی نژاد جهرم که در این طرح مشارکت دائمی داشته میگوید: بسیاری از کتابفروشی های شهرستان با مشکلات بی شماری روبه رو هستند، زیرا تمایل به خرید کتاب غیردرسی کم است.
علی مصلی نژاد افزود: با وجود گسترش فضای مجازی کمتر کسی در شهرستانها تمایل به مطالعه نشان میدهند.
وی گرچه نقش چنین طرحهایی در ترغیب مردم به کتابخوانی را انکار نمیکند، بیان کرد: به نظر من با وجود چنین طرحهایی که به شکل فصلی برگزار میشوند و برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان فارس، انتظار میرود آنها که اهل مطالعه هستند از این امکان استقبال کنند.
درحالیکه سقف یارانه خرید برای هر خریدار ۳۰ هزار تومان اعلام شده، به گفته برخی کتابفروشی ها توان مردم کاهش یافته و نسبت به طرحهای گذشته تعداد خریدار هم کاسته شده است.
کتابفروشی های شهرستانها کاهش داشته است
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سقف خرید کتاب در تابستانه کتاب گفت: با وجودی که تعداد کتابفروشی های شهرستانها کاهش داشته، اما در شیراز بیش از ۳۱ کتابفروشی مشارکت کردند که نشان دهنده موفقیت این طرح است.
مهدی امیدبخش افزود: طرحهای فصلی فروش کتاب از اتفاقات خوب در حوزه نشر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بخشی از یارانه مصرفکننده به سمت کتابفروشیها سوق میدهد.
وی ادامه داد: در گذشته کتابفروشیها حمایتی را در چرخه یارانهها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشتند، اما اکنون با وجود این طرحها و نمایشگاه کتاب بخشی از یارانه به کتابفروشی ها سرازیر میشود که نقش حمایتی دارد.
در حالی که روزهای میانی طرح تابستانه کتاب برگزار میشود، فارس به رغم افزایش قیمتها در رتبه چهارم فهرست پرفروشترین استانها بر اساس تعداد کتاب قرار دارد؛ همچنین فارس بر اساس میزان فروش در تابستانه کتاب، پس از خراسان رضوی و اصفهان سومین استان در طرح تابستانه کتاب به شمار میرود.
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