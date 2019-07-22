بدهی ۱۲ هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال شادمهر کاظم زاده نماینده دهلران از اردکانیان وزیر نیرو در مورد عدم اجرای پروژه های ملی سامانه گرمسیری، مهار آبهای مرزی و سد سیمره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

اردکانیان در این خصوص گفت: طرح های توسعه آب و خاک در ۱۲ استان مرزی کشور به عنوان ویترین جمهوری اسلامی در مقابل همسایگان مورد توجه وزارت نیرو و کشاورزی است.

وزیر نیرو تاکید کرد: تثبیت جمعیت در مناطق مرزی در گرو حل مشکلات اقتصادی مردم در این مناطق است. در همین راستا ۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری به اجرای طرح های توسعه آب و خاک اختصاص یافت که از این میان ۲۰۴ هزار میلیارد ریال سهم وزارت نیرو و بقیه سهم وزارت جهاد بود.

وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات در راستای اعطای این طرح ها از آذرماه سال ۹۳ آغاز شد گفت: وزارت نیرو بر اجرای این طرح ها نظارت کرد و قرار بود در دوره استفاده از تسهیلات بتوانیم این طرح ها را به اتمام برسانیم تا حقآبه جمهوری اسلامی از رودخانه های مرزی حفظ شود.

اردکانیان اظهار داشت: تاکنون ۴۷ سد در روستاها در راستای اجرای این پروژه تاسیس شده است اما با توجه به نوسانات ارز و افزایش قیمت مصالح و طولانی شدن اجرای پروژه ها مشکلاتی در اجرای این پروژه ها ایجاد شده است.

وی افزود: ۸۳ درصد این طرح ها عملیاتی شده و هزار و ۳۶ روستا در مناطق مرزی آبرسانی شده اند. علیرغم فعال بودن کارگاهها در ۴ ماه اخیر اعتباری به این طرح ها تخصیص داده نشده و در حال حاضر وزارت نیرو ۱۲ هزار میلیارد ریال به عوامل اجرایی این طرح ها بدهکار است. پیمانکاران تلاش دارند تا این کارگاهها تعطیل نشود اما تعطیلی این طرح ها قریب الوقوع است.

در ادامه شادمهر کاظم زاده نماینده دهلران گفت: احداث سدهای سیمره و میمره تا حدودی متوقف شده است. موضوع اصلی این سدها تثبیت جمعیت است.

وی گفت: سد سیکان از سال ۸۹ کلنگ زنی شده اما ۸ سال است که اجرای این پروژه متوقف شده است. در سال ۹۷، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافت.

وی همچنین از وضعیت آبرسانی به روستاهای ایلام انتقاد کرد و گفت: عدم تامین آب شرب در روستاها نگران کننده است. در برخی روستاهای دشت عباس هفته ای یک بار آب شرب با تانکر انتقال می یابد.

در ادامه رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: ۴۰ سال پیش تعداد تصفیه خانه های موجود در کشور که از شاخص های توسعه یافتگی حدود ۴ تصفیه خانه بود اما چند روز قبل دویست و بیست و چهارمین تصفیه خانه کشور افتتاح شد.

وزیر نیرو همچنین قول داد موضوع سد میمره را در اسرع وقت برای تامین اعتبارات پیگیری کند و پروژه آبرسانی به دشت عباس را تا پایان سال ۹۸ به نتیجه برساند.

در پایان نماینده دهلران از پاسخ های وزیر در صورت اجرای این وعده ها قانع شد.