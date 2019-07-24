به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ولی تیموری در نشست هماندیشی با نمایندگان مرکز تجارت بین المللی (ITC) که با حضور کارشناسان و مشاورانی از سازمان توسعه تجارت، وزارت امورخارجه، بخشهای خصوصی و دانشگاهی کشورمان در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ گفت: به دنبال نشستهای کارشناسی که به منظور تدوین استراتژی ملی صادرات انجام گرفته؛ چهار بخش اقتصادی اولویت دار کشورمان برای همکاری با طرفهای اروپایی مشخص شده که در همین راستا، حوزه گردشگری با کسب بیشترین امتیاز در اولویت اول همکاری پذیرفته شد.
معاون گردشگری افزود: با توجه به اینکه گردشگری، صنعتی بینالمللی به شمار میآید؛ از این رو استفاده از تجارب موفق جهانی و همکاری با نهادهای بینالمللی از جمله مرکز تجارت بین المللی (ITC) از ضروریات حوزه گردشگری کشور برای حضور در این بازار پررقابت است.
وی ضمن تشریح برنامههای مهم در دست اقدام سازمان در حوزه گردشگری پیشنهاد کرد؛ همکاری با مرکز تجارت بینالمللی نیز در چارچوب همین برنامههای در دست اجرا و در راستای افزایش غنای آنها پیش برود که این پیشنهاد به دلیل همسویی با اهداف، برنامهها و روش کار مشاوران ITC، مورد استقبال قرار گرفت.
در ادامه این نشست، خانم "الکساندرا گولووکو"، نماینده مرکز تجارت بین المللی (ITC) در حضور نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی مرتبط ضمن معرفی فعالیت های ITC و ارائه مطالعات موردی موفق (Case Studies) در سایر کشورها، به بحث و تبادل نظر با حاضران پرداختند.
همچنین مدیرانکل معاونت گردشگری نیز با ارائه نتایج و روند پیشبرد طرحهای بینالمللی گردشگری در دست اقدام، به ارائه راهکارهای اجرایی پیوند پروژههای مورد نظر با موضوع تدوین استراتژیهای توسعه صادرات صنعت گردشگری با همکاری مرکز تجارت بینالمللی (ITC) پرداختند.
مرکز تجارت بین المللی (ITC) تحت نظر سازمان تجارت جهانی (WTO) و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) فعالیت میکند و کانون اصلی سیستم سازمان ملل برای همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه در راستای ارتقا بخشیدن به ظرفیت تجاری آنهاست.
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