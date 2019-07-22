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۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۸:۴۲

کوچکی نژاد در تذکری:

نباید موضوعی علیه سپاه در مجلس مطرح می‌شد

نباید موضوعی علیه سپاه در مجلس مطرح می‌شد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت رئیسه مجلس نباید اجازه می‌داد در شرایطی که جنگ تمام‌عیار علیه ایران وجود دارد، ارکان نظام و امنیت کشور زیر سؤال برود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در تذکری اظهار داشت: در طول سه دوره حضورم در مجلس، اولین‌باری است که می‌بینم یک نماینده از نماینده دیگری سؤال می‌کند و وزیر باید جواب بدهد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بعد از ۴۰ سال که دشمن در چند صد کیلومتری ما قرار گرفته و جان‌برکفان سپاه و اطلاعات سپاه، آنان را مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، آیا باید در مجلس چنین موضوعی علیه سپاه مطرح شود؟ هیئت رئیسه مجلس نباید اجازه می‌داد در شرایطی که جنگ تمام‌عیار علیه ایران وجود دارد، ارکان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی زیر سؤال برود.

کد مطلب 4673636

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