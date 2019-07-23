بانوان ورزشکار کشتی آلیش آماده حضور در مسابقات جهانی کره

به گزارش خبرنگار مهر، مه سیما بابایی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران خراسانجنوبی اظهار کرد: در اردوی تیم ملی کشتی آلیش که در بیرجند در حال برگزاری است ورزشکارانی از خراسانرضوی، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، اصفهان، فارس و مازندران حاضر هستند.
سرپرست تیم ملی کشتی آلیش بانوان با بیان اینکه در این اردو ورزشکاران از وزن ۵۵ کیلو گرم تا بیش از ۷۵ کیلو گرم تمرین میکنند، بیان کرد: نهایت تلاش ما بر این است که ورزشکاران بتوانند خود را برای مسابقات جهانی کره جنوبی آماده کنند.
بابایی گفت: خوشبختانه تاکنون ورزشکاران کشتی آلیش بانوان در سطح آسیا و در مسابقات متعددی چون مسابقات ترکمنستان به نائب قهرمانی رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه موانع گسترش کشتی آلیش میتوان به ناشناخته بودن این رشته اشاره کرد، بیان کرد: تبلیغات رسانهای در راستای جذب افرادی که در این رشته استعداد فوق العادهای دارند بسیار مؤثر است.
ستاره اسماعیلی سرمربی تیم کشتی آلیش بانوان کشور نیز در این جلسه بااشاره به اینکه متأسفانه برای اعزام به مسابقات کره جنوبی نمایندهای از خراسانجنوبی نداریم، اظهار کرد: امیدواریم در آینده و با تلاش و پشتکار روز افزون شاهد موفقیتهای بیشتر بانوان ورزشکار خراسان جنوبی در رشته کشتی آلیش باشیم.
وی با بیان اینکه کشتی آلیش تکنیک هایی از جودو، کشتی فرنگی و آزاد را می بینیم، بیان کرد: هر چند مهد کشتی آلیش آسیای میانه است ولی بانوان ورزشکار ایرانی در این رشته حرف برای گفتن دارند و میتوانند در برابر رقبای خود به موفقیتهای بزرگی برسند.
سرمربی تیم کشتی آلیش بانوان کشور یادآور شد: باور ما بر این است که با پشتکار و تمرینهای متعدد بانوان ورزشکار ایرانی در کشتی آلیش در مسابقات کره به موفقیت های بزرگی میرسند.
اسماعیلی با اشاره به قول مساعد برای برگزاری کلاسهای مربیگری در شهرستانها، گفت: نیازمند استعداد یابی در سنین کودکی و نوجوانی برای رشته کشتی آلیش هستیم.
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