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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۲۸

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی خبر داد:

اختصاص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به اکتشاف معادن خراسان جنوبی

اختصاص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به اکتشاف معادن خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع ملی برای اکتشاف معادن اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر پنج شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی از فعالیت ۶۰۰ معدن در استان خبر داد و افزود: از سال ۹۲ تاکنون ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع ملی برای اکتشاف معادن اختصاص داده شده است.

وی بیان کرد: بیش از ۴۰ درصد از مساحت مطالعات ژئوفیزیک هوایی که در کشور تعریف شده بود، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: این سازمان ۱۶۰ پست مصوب دارد که ۴۰ پست از آن بلاتصدی است.

شهرکی با اشاره به امنیت خراسان جنوبی بیان کرد: متأسفانه در استان‌هایی که ناامنی موج می‌زند توجه بیشتری می‌شود و استانی که امنیت را تأمین کرده، از توجه محروم است.

رئیس دانشگاه بیرجند هم در این جلسه با اشاره به سابقه فرهنگی بودن خراسان جنوبی بیان کرد: این استان دارای انسان‌هایی بزرگ و عالم بوده که خدمت شایسته ای به کشور کرده اند.

احمد خامسان با بیان اینکه در حال حاضر نسل دوم کارمندهای دانشگاه در حال بازنشستگی هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ بیش از هزار و ۱۹ نیرو بازنشسته می‌شوند و اگر فکری برداشته نشود، وضعیت خطرناک خواهد بود.

کد مطلب 4676148

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