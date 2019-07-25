به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه طرح ویژه تابستانه برخورد با رانندگان خطرآفرین در خیابان‌های شاهرود امسال در حال اجرا است، ابراز داشت: این طرح شبانه به‌صورت مستمر از ساعات انتهایی شب تا بامداد روز بعد با حضور اکیپ‌های محسوس و نامحسوس راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت و کلانتری‌های شهری اجرایی خواهد شد.

وی بابیان اینکه هدف از اجرای این طرح برخورد با رانندگانی که رفتار مخاطره‌آمیز دارند، افزود: طی هفته جاری این طرح با چندین اکیپ انتظامی، اطلاعاتی و راهور در خیابان ۲۲ بهمن و پارک آبشار اجرا و تعدادی از رانندگان متخلف توقیف و همچنین اعمال قانون شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه خودروهای خطرآفرین روانه پارکینگ می‌شوند، ابراز داشت: در این طرح گواهینامه افراد متخلف نیز برابر قانون ضبط و در صورت لزوم به مراجع قضائی نیز معرفی خواهند شد.

کریمی با اشاره به اجرای مستمر این طرح، افزود: این طرح به‌تناوب در کل خیابان‌های شهری اجرا و ضمن توقیف وسایل نقلیه رانندگانی که رفتار پرخطر ترافیکی دارند اجرایی خواهد شد.