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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۲۳

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

برخی کشورهای منطقه به گاو شیرده برای آمریکا تبدیل شده اند

برخی کشورهای منطقه به گاو شیرده برای آمریکا تبدیل شده اند

دهدشت- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی کشورهای منطقه به گاو شیرده برای آمریکا تبدیل شده اند که با میلیاردها دلار هزینه سعی در حفظ قدرت و دیکتاتوری خود، دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری بعدازظهر پنجشنبه در سفر به شهرستان بهمئی با حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا افزود: جمهوری اسلامی تنها کشوری است که با اقتدار در مقابل همه زیاده خواهی ها و ستمگری‌های قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا و دولت‌های غربی ایستاده است.

وی بیان داشت: آمریکا اکنون در بدترین و حقیر ترین دوران خود به سر می‌برد.

کلانتری افزود: باید به این نکته توجه داشت که شاید آمریکا آغاز کننده کاری باشد ولی به طور یقین تمام کننده و پایان دهنده آن کار نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در سفر خود به شهر لیکک به مقام شهدای این شهر ادای احترام کرد و سپس در دیداری مردمی مشکلات مردم این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم در راستای رفع مشکلات مردم به مدیران ابلاغ شد.

کد مطلب 4676259

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