اختصاص۱۳میلیارد ریال به پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی امان اله مرادی اظهار داشت: در کمیته برنامه ریزی شهرستان مبلغ ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ و اعتبارات استانی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و منابع طبیعی درمیان مصوب شده است.

وی گفت: بر اساس مصوبات این کمیته مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون برای احداث سازه‌های آبخیزداری و یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال نیز برای اجرای سایر پروژه‌ها از جمله اصلاح و احیا مراتع، تولید نهال در نهالستان‌های جنگلی و حفاظت و حمایت از عرصه‌های منابع طبیعی اختصاص داده شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان در پایان گفت: در راستای احیای مراتع تخریب یافته، توسعه روستایی و توانمندسازی روستاییان مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای پروژه تعمیم ترسیب کربن شهرستان مصوب شد.