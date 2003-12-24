مشرف از ارتش استعفا مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان امروز خبر استعفاي خود از ارتش را تاييد كرد.

وي كه در يك برنامه زنده راديو تلويزيوني سخن مي گفت ، اعلام كرد :" من تصميم گرفته ام كه يونيفرم خود را در دسامبر 2004 از تن خود درآورم." مشرف اين موضوع را يك "تصميم تاريخي" خواند و گفت:" من با اين كار مي خواستم اين خبر خوب را به ملت بدهم كه ما به توافق رسيده ايم . "وي گفت:" اين كار براي من بسيار سخت بود . رئيس جمهور يونيفرم پوش با دمكراسي ناسازگار است اما به دليل شرايط خاص پاكستان اين امر لازم بود." گفتني است اين تصميم به دنبال توافق حزب حاكم و ائتلاف اسلامگراهاي مخالف صورت مي گيرد.

