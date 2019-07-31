سوانح جاده ای در مرکزی ۳ تن را به کام مرگ فرستاد/ ۵نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج کهریزی اظهار داشت: در حادثه رانندگی که روز گذشته در جاده روستای هزاربار در شهرستان آشتیان رخ داد، یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه خودروی کامیون ولوو با هم برخورد کردند.

وی توضیح داد: در این حادثه رانندگی شش سرنشین خودروی پراید مصدوم و به بیمارستان انتقال اداده شدند که دو نفر از مصدومان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: علت این سانحه رانندگی توانایی نداشتن راننده خودروی کامیون در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم توجه به جلو بوده است.

کهریزی ادامه داد: در حادثه رانندگی دیگری که در جاده روستای هزاوه به مرزیجران رخ داد؛ یک دستگاه وانت پیکان واژگون شد که بر اثر آن یکی از سرنشینان خودرو در دم جان سپرد و سرنشین دیگر مصدوم شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: علت این حادثه رانندگی نیز از سوی کارشناسان پلیس بی توجهی به جلوی راننده خودرو اعلام شده است.