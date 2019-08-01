تبعه کلاهبردار اروپایی در بیرجند دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع با اعلام این خبر اظهار داشت: با رصد اخبار و اطلاعات روزانه توسط اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی خراسان جنوبی، اخباری به دست آمد که 2 تبعه کشور اروپایی به قصد سرمایه گذاری وارد خراسان جنوبی شده و در این استان ساکن شده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به بیانات و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ترسیم گام دوم انقلاب علی الخصوص بحث نفوذ، مراتب شناسایی و احراز هویت اتباع خارجی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان اینترپل و عملیات ویژه موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دادند.

شجاع ادامه داد: با استعلام از پلیس اینترپل مشخص شد یکی از افراد مرتبط با تبعه اروپایی که نام وی به عنوان سرمایه گذار مطرح است و مبالغی به حساب های وی در کشورهای بورکینافاسو، جیبوتی، مالزی، اسپانیا و سنگاپور واریز شده است تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده و بیش از چندین فقره کلاهبرداری در سطح دنیا به ویژه کشورهای اروپایی، آفریقایی و حاشیه خلیج فارس انجام داده است.

وی افزود: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اقدامات فنی و پلیسی به مدارکی که از سوی تبعه اروپایی ارائه شده بود دسترسی پیدا کردند و در بررسی کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد که این مدارک جعلی و فاقد اصالت است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ادامه تحقیقات مأموران پلیس، افزود: در پیگیری ها مشخص شد، پس از تصویب برجام، 2 نفر تبعه کشور اروپایی با مراجعه به سفارت ایران در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خود را به عنوان سرمایه گذار معرفی و مدعی شده بودند قصد سرمایه گذاری به مبلغ 70 میلیون یورو جهت کشاورزی و پرورش شتر در کشور دارند که توسط سازمان های اداری به خراسان جنوبی معرفی شده اند و یکی از سرمایه گذاران داخلی را ترغیب به شراکت و سرمایه گذاری کرده اند.

شجاع خاطر نشان کرد: در ادامه روند پرونده و تحقیقات پلیس مشخص شد متأسفانه در بدو ورود این افراد به خراسان جنوبی استعلام های لازم از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است و شریک ایرانی طی مدت حضور این افراد هزینه های بسیار زیادی متحمل شده و علاوه بر هزینه اسکان، درمان، بلیت پرواز بزینس کلاس به کشورهای سنگاپور، ترکیه، مالزی، اسپانیا، جیبوتی، آلمان، امارات و تهیه دفتر کار با بروز ترین امکانات و ... حدود 12 میلیارد تومان نیز به حساب این 2 تبعه اروپایی واریز کرده است.

به گفته وی با شکایت شریک ایرانی و دستور مقام قضائی یکی از این 2 تبعه اروپایی که در ایران حضور داشت و تصور نمی کرد توسط پلیس رصد و کنترل شود؛ دستگیر و پس از تحقیقات تخصصی با قرار 20 میلیارد تومانی بازداشت شد.

شجاع یادآور شد: پلیس با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکا با اشراف کامل بر روی نشانگاه های اقتصادی تمرکز دارد و هر گونه فعالیت مجرمانه را در حوزه اقتصادی رصد می کند و با قاطعیت با مخلان اقتصادی برخورد خواهد کرد.