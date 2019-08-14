«مهاجرین خاک سرخ» در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «مهاجرین خاک سرخ» عنوان یکی از سریالهای ویژه ماه محرم است که حال و هوای متفاوتی درباره ایام محرم دارد.
هانیه نجفی نویسنده نمایش رادیویی «مهاجرین خاک سرخ » ضمن اعلام این مطلب گفت: یکی از دغدغههای ذهنی ام پرداختن به ابعادی از جنگ تحمیلی بوده که سالهای سال نادیده گرفته شده است، از طرفی ارتباط قصه و شخصیتهای آن که در حال و هوای ایام محرم اتفاق می افتد و همچنین پرداختن به داستان زندگی خانوادههای جنگ زده که در زمان جنگ تحمیلی مجبور به ترک خانه هایشان شدند برایم اهمیت ویژهای داشته است.
این نویسنده رادیویی ادامه داد: داستان این نمایش با ماه محرم آغاز میشود و به زندگی خانواده ای خوزستانی میپردازد که در روزهای جنگ تحمیلی با پسر نوجوانشان برای ادامه زندگی به تهران میآیند و در خانه ای که در اختیار افراد جنگ زده قرار گرفته ساکن میشوند، پسر بزرگ آنها، مصطفی در جنوب، همراه با سایر جوانان مشغول دفاع از کشور است.
نجفی در پایان گفت: از سویی دیگر با شدید شدن حملات دشمن و شروع عملیات جدید، خبر شهادت مصطفی میرسد. اهالی محل برای تسلیت به خانه آنها میآیند. برادر کوچکتر اما بیتابی بسیاری میکند. ناخدا جاسم تلاش میکند او را آرام کند و ما به این ترتیب با مجموعه ای از اتفاقات در این سریال رو به رو می شویم.
نگارش این سریال ۱۰ قسمتی به تازگی پایان یافته و قرار است در روزهای آینده تولید این مجموعه رادیویی در رادیو نمایش آغاز شود.
