حذف ۴صفر از پول ملی اثرات منفی برای اقشار آسیب پذیر دارد

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارائه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاددانان مجلس معتقد هستند که حذف چهار صفر از پول ملی تأثیری در بهبود شاخص‌های اقتصادی ،کنترل تورم، اصلاح نظام پولی و بانکی نخواهد داشت و اثرات وضعی در اقتصاد کشور نمی گذارد.

وی حذف چهار صفر از پول ملی را اقدامی رفرمی و روبنایی خواند و گفت: این اقدام اثرات روانی مثبت برای فعالان اقتصادی داشته و محاسبات مالی را سهل می کند اما اثرات روانی منفی برای اقشار آسیب پذیر دارد چراکه که احساس می کنند به یک باره ۱۰ هزار واحد از سرمایه شان کاسته خواهد داشت، البته در واقعیت ارزش دارایی اقشار آسیب پذیر کاهش نیافته است اما این اثر روانی را خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال فردی که حداکثر سرمایه اش ۵۰ میلیون تومان است که آن را برای رهن خانه اختصاص داده است یک شبه سرمایه اش به ۵۰ هزار تومان تبدیل می شود که اثر روانی منفی خود را می‌گذارد.

حسینی بوشهری تاکید کرد: این اقدام هیچ گونه اثر مثبت در کنترل نقدینگی، تورم و جلوگیری از خلق پول نخواهد داشت قطعاً اولویت‌های ما در مسائل اقتصادی اولویت های دیگری است و وقت مجلس، دولت و مردم بسیار با ارزش تر از این است که برای موضوعات رفرمی و روبنایی تلف شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات اقتصادی در کشور گفت: گاهی اوقات ممکن است شاخص‌های اقتصادی مثبت شود اما همین امر موجب عدم تعادل در اقتصاد شود، اگر رکود اقتصادی موجب تورم منفی شود تورم منفی برای اقتصاد مفید نیست. ثبات اقتصادی که می تواند شاخص‌های اقتصادی را متاثر از خود کند بسیار مهم است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس گفت:معمولاً کشورها در شرایط ثبات نسبت به حذف صفر از پول ملی خود اقدام می کنند تا زمانی که با به ثبات اقتصادی دست نیافتم، نباید در این زمینه اقدامی انجام دهیم.