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۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۹:۵۲

پشت درهای بسته؛

ظریف با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد

ظریف با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد

وزیر امور خارجه با همتای فرانسوی خود در پاریس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بعد از ظهر امروز (جمعه) با همتای فرانسوی خود «ژان ایو لودریان» در پاریس و بدون حضور خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد.

وی ظهر امروز نیزبا «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه دیدار کرد.

کد مطلب 4699788

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