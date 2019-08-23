ظریف با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بعد از ظهر امروز (جمعه) با همتای فرانسوی خود «ژان ایو لودریان» در پاریس و بدون حضور خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد.

وی ظهر امروز نیزبا «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه دیدار کرد.