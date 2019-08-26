به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان یکشنبه شب در اولین همایش خراسانجنوبی در مسیر پیشرفت اظهار کرد: در حوزه پیشرفت خراسانجنوبی هنوز در مرحله ریلگذاری هستیم ولی آینده بسیار روشنی را برای این منطقه پیشبینی میکنیم.
استاندار خراسانجنوبی با اشاره به اینکه پتانسیلهای موجود در خراسانجنوبی موتور محرکه پیشرفت است، بیان کرد: درراستای پیشرفت و ارتقاء خراسانجنوبی نیاز به احداث و تکمیل برخی از زیر ساختها داریم که برای ما یک اولویت محسوب میشود.
معتمدیان با بیان اینکه با توجه به خشکسالیهای متعدد و پیاپی نیاز به الگوی درست استفاده از منابع آب داریم، ادامه داد: از این رو بعد از پیگیریهای متعدد سند سازگاری با کم آبی خراسانجنوبی به تصویب رسید و استان به عنوان پایلوت در این طرح معین شد.
وی گفت: براساس این طرح باید اقداماتی چون حذف کشت محصولات آب بر، احداث و ایجاد سیستمهای نوین آبیاری و جلوگیری از هدر رفت آب در شبکههای انتقال آب صورت گیرد که در موضوعی چون ایجاد سیستمهای نوین آبیاری ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار لحاظ شده است.
هدر رفت آب در خراسانجنوبی از میانگین کشوری بالاتر است
استاندار خراسانجنوبی با بیان اینکه هدر رفت آب در شبکههای انتقال آب روستایی و شهری در خراسانجنوبی حدود ۶ درصد بیش از میانگین کشوری است، اظهار کرد: بر اساس سند سازگاری با کم آبی در افق ۱۴۲۵ کسری مخزن آب زیرزمینی استان باید حدود ۱۳۰ میلیون متر مکعب کاهش یابد.
معتمدیان بیان کرد: در طرح انتقال آب از دریای عمان برای سه استان سیستان و بلوچستان، خراسانجنوبی و خراسانرضوی سهمیه تخصیص یافته برای خراسانجنوبی حداقل ۶۰ میلیون مترمکعب و حداکثر ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب است.
وی با تبیین اینکه اتصال بیرجند به خط ریلی یکی از خواستهای مردم خراسانجنوبی بوده است، ادامه داد: اتصال راه آهن از سواحل عمان به سرخس یکی از طرحها و پروژههای ملی است که در رابطه به این پروژه خراسانجنوبی تاکنون عملیات اجرایی نداشته است.
استاندار خراسانجنوبی در زمینه اتصال شهرستان بیرجند به ایستگاه یونسی در گناباد، گفت: در این راستا هفته گذشته هیأت دولت این اجازه را داده است که شرکت زیرساخت اجازه انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در این زمینه را داشته باشد که در صورت تأمین اعتبار مالی طی یک برنامه چهار ساله این اتصال صورت میگیرد.
معتمدیان بیان کرد: علاوه بر این قطعهای را از سمت بیرجند به قائنات در برنامه داریم که مرحله مطالعه، مناقصه و بازگشایی پاکتها انجام شده و شرکت ویسا یکی از شرکتهای معتبر در حوزه راه آهن در این مناقصه برنده شده است و امیدواریم به زودی عملیات اجرایی این ۳۲ کیلومتر آغاز شود.
به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای تجار هستیم
وی ادامه داد: در حوزه صادرات به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای تجار و صادرکنندگان خراسانجنوبی هستیم و از این جهت در پاییز سال جاری نمایشگاه توانمندیهای خراسانجنوبی را در مزار شریف برگزار کرده و در صورت موافقت مقامات افغانستانی در آینده در کابل برگزار خواهیم کرد.
استاندار خراسانجنوبی با انتقاد از خام فروشی محصولات استراتژیک خراسانجنوبی یادآور شد: متأسفانه در برخی از محصولات خراسانجنوبی شاهدیم که کمتر از یک درصد فراوری محصول صورت میگیرد.
معتمدیان با اشاره به اینکه در سالهای گذشته سرمایهگذاری بخش خصوصی در خراسانجنوبی ۱۰۰ میلیون دلار بوده است، گفت: حضور شرکتهای دولتی در استان برای سرمایهگذاری در راستای تسهیلگری ورود بخش خصوصی است.
