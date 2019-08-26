مبلغ اجاره بهای ورزشگاه آزادی برای استقلال و پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری دیدارهای خانگی دو تیم پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی در ازای پرداخت مبلغی به عنوان اجاره بها انجام می شود. این اجاره بها از طرف مسئولان این دو باشگاه به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پرداخت خواهد شد.

معمولا اجاره ورزشگاه آزادی برای هر فصل لیگ برتر فوتبال بر اساس کارشناسی رسمی و با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به فصل قبل محاسبه می شود کمااینکه سال قبل رقم اجاره آزادی برای سرخابی ها با افزایش بیش از ۴۰ میلیون تومانی تعیین شد.

برای فصل نوزدهم لیگ برتر که یک هفته از آغاز آن گذشته است اما هنوز رقم جدید اجاره ورزشگاه آزادی نهایی نشده است. به همین دلیل فعلا پرداخت اجاره بهایی مشابه سال گذشته برای سرخابی ها اعمال می شود تا زمانیکه رقم جدید کارشناسی و تعیین شود.

قدرت‌الله سیف مدیریت مجموعه ورزشی آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تعیین رقم اجاره بهای ورزشگاه آزادی توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام می‌شود به این صورت که کارشناسان رسمی دادگستری، رقمی را کارشناسی و به شرکت اعلام می‌کنند. بر اساس آن، مسئولان شرکت نیز قرارداد لازم را با مسئولان باشگاه منعقد می‌کنند.

وی با بیان اینکه از رقم کارشناسی نهایی شده توسط کارشناسان دادگستری برای فصل جدید اطلاعی ندارم، ادامه داد: لیگ نوزدهم را با اجاره مشابه سال قبل برای دو تیم پرسپولیس و استقلال آغاز کردیم؛ فعلاً طبق قرارداد قبلی، زمین در اختیار این دو تیم قرار داده می‌شود اما تا ۱۵ روز آینده قراردادهای جدید در امور قراردادهای شرکت توسعه منعقد می‌شود سپس بر اساس قرارداد جدید، همکاری ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس اجاره بهای ورزشگاه آزادی برای دیدارهای خانگی دو تیم پرسپولیس و استقلال در آغاز لیگ نوزدهم ۱۱۲ میلیون تومان است. این رقم سال گذشته بعد از گذشت چند هفته از آغاز لیگ هجدهم و در آستانه فینال آسیایی پرسپولیس برابر کاشیما برای سرخابی ها مصوب شد.

پیش از آن اجاره بهای تیم های پرسپولیس و استقلال بابت بازی در ورزشگاه آزادی ۷۰ میلیون تومان بود اما این رقم با افزایش بیش از ۴۰ میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسید.

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در حالی اجاره بهای سرخابی ها بابت دیدارهای خانگی لیگ نوزدهم را هنوز تغییر نداده که این دو تیم بدهی هایی به ورزشگاه آزادی و بابت دیدارهای خود در فصول قبل دارند.

سیف در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: البته موضوع بدهی یک مقوله همیشگی در مجموعه ورزشی آزادی است؛ نه تنها سرخابی‌ها بلکه سایر فدراسیون‌هایی که در این مجموعه مستقر هستند یا به نوعی با ما سر و کار دارند هم بدهی دارند. بعضاً بدهی‌ها تسویه شده اما مجدد بدهی‌های جدیدی ایجاد شده است. موضوع مهم این است که بدهی مانع ارائه خدمات نشده حتی در مورد پرسپولیس و استقلال.

مدیریت مجموعه ورزشی آزادی از اعلام مبلغ بدهی دو تیم پرسپولیس و استقلال امتناع و تصریح کرد: موضوع مهم این است که پرسپولیس و استقلال به ما بدهکارند اما اینکه عدد و رقمی را اعلام کنیم، تنها باعث ایجاد حاشیه می‌شود بخصوص که این دو تیم لیگ را تازه شروع کرده‌اند و نیازمند شرایط آرام برای ادامه کار هستند؛ قصد ما هم عدم شفاف‌سازی نیست. درواقع عدم شفاف‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که در مرجع رسمی بخواهیم پنهان‌کاری کنیم. الان به دلیل حفظ روحیه، تمایلی به اعلام عدد و رقم نداریم.