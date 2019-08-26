به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاملی شامگاه یکشنبه در نشستی با شوراها و دهیاران بخش مرکزی در روستای هندو آباد اردستان اظهار داشت: روستاها در ۴۰ سال گذشته جمعیت خود را از دست داده است و این در حالی است که از نظر امکانات هیچگونه کاهشی وجود نداشته بلکه از نظر ارائه خدمات مختلف رشد چشمگیری نیز داشته است.

وی ابراز داشت: در ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول نفت فروخته شده و بخشی از آن در روستاها هزینه شده است.

فرماندار اردستان تصریح کرد: برای بهتر دیده شدن کارها و خدماتی که در روستاها انجام می شو، بخشداری ها باید نسبت به منتشر کردن بولتن خبری به شکل ماهانه اقدام کنند، نگاه نو به روستاها وظیفه شوراها و دهیاران روستاها است.

وی بیان داشت: با وجود تمام خدماتی که در طول دوران پس از انقلاب اسلامی برای شهرستان اردستان انجام شده است با کاهش دو سوم جمعیت روبرو بوده ایم و در واقع مهاجرت معکوسی صورت نگرفته است.

حفظ جمعیت موجود در روستاها موجب پرشتاب شدن خدمات می شود

وی با بیان اینکه نحوه خدمت رسانی به روستاها را قبول ندارم، افزود: راهی که می تواند خدمت رسانی به روستاها را پر شتاب تر کند حفظ جمعیت موجود و افزایش تولید در روستاها است و مهاجرت معکوس هم می تواند به این موضوع کمک کند.

تاملی نسبت به واگذاری زمین در روستاها به شکل فعلی انتقاد کرد و افزود: ملاک خدمات به افراد در روستا سرشماری های صورت گرفته است و بودجه ها هم براساس سرانه آماری تخصیص داده می شود.

وی تاکید کرد: شهرستان اردستان در حال حاضر از لحاظ راه روستایی با مشکلات فراوانی مواجه است که با مکاتبات صورت گرفته مقرر شده است تا در سال ۹۸ مقدار ۱۵۰ کیلومتر راههای روستایی توسط راهداری ترمیم و روکش آسفالت شود.

۱۵۰ میلیارد ریال برای قنوات شهرستانهای اردستان و نطنز به زودی اختصاص داده می شود

فرماندار اردستان افزود: شهرستان اردستان در موضوع قنوات و لایروبی آن با مشکلات زیادی روبرو است که طبق پیگیریهای انجام شده مقرر شده است تا از طریق سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به قنوات اردستان و نطنز اختصاص داده شود.