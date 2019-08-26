به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری هفتگی خود، صمن تبریک هفته دولت، اظهار داشت: ما در کنار مردم ۱۸ ماه سخت را گذراندیم. ترامپ پدیده نامیمون برای صلح جهانی، اقدامات خودش را علیه ملت ایران به محض آغاز دوران ریاست جمهوری شروع کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا فکر می‌کرد ایران اسلامی بعد از این فشارها از هم خواهد پاشید، گفت: تورم و گرانی ناشی از فشارهای اقتصادی، کمبود دارو و فشار بر تولید کنندگان داخلی از جمله آثار تحریم‌ها بود.

ربیعی افزود: ما با لطف خدا و رهنمودهای رهبری و مقاومت مردم توانستیم ثباتی نسبی در بازار و زندگی مردم ایجاد کنیم.

علائمی از بهبود وضعیت کاملاً پیدا شده است

سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز علائمی از بهبود وضعیت کاملا پیدا شده است و با تاخیر نسبتا کوتاهی، آثار خودش را بر زندگی مردم خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: ربیعی افزود: در هفته دولت با یک برنامه ۲۴ ماهه با دستور کار کم کردن فشارهای تحریم، دولت زمان دو ساله آخر خود را آغاز خواهد کرد.

در ایران تمایلی نبود که ملاقاتی با مقامی از آمریکا صورت بگیرد

سخنگوی دولت در خصوص سفر اخیر ظریف به پاریس همزمان با برگزاری نشست گروه هفت، گفت: سفر وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه، ارتباطی با گروه هفت نداشت. این سفر به درخواست فرانسوی‌ها صورت گرفت. هیچ تمایلی در ایران نبود که ملاقاتی با مقامی از آمریکا در حاشیه گروه هفت در پاریس صورت بگیرد.

وی ادامه داد: دخالت و نقشی در گفتگوهای فرانسه و آمریکا نداریم و آنچه برای ما مهم است اینکه اعضای باقیمانده در برجام به تعهدات خود عمل کنند.

مخفیانه بودن سفر دوباره ظریف به فرانسه کذب است

ربیعی افزود: اینکه گفته شده این سفر مخفیانه بوده کاملا کذب است و اطلاعات ما هم نشان از این دارد که آمریکایی ها هم از سفر هیئت ایرانی به پاریس اطلاع داشتند.

سخنگوی دولت گفت: ما برای مذاکره در خصوص بسته پیشنهادی آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه و تبادل نقطه نظر پیرامون آن بسته و بیان دیدگاه‌های ایران و انتظاراتی که از طرف‌های اروپایی داریم به پاریس رفته بودیم.

وی گفت: بنابراین این سفر در چارچوب نحوه اجرای تعهدات اروپایی‌ها به برجام بوده و امیدواریم به زودی شاهد جمع بندی مذاکرات دو طرف در گفتگوهای انجام شده باشیم.

ربیعی افزود: قضاوت برخی رسانه‌های خارجی در خصوص سفر به پاریس، منصفانه تر از برخی رسانه های داخلی است که گفتند ایران توانسته با موفقیت اقدامات دیپلماتیک خود را پیش ببرد و به اهدافش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه تحریم تقدیر ما نیست، ادامه داد: همه تلاش خود را به کار می‌گیریم که آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: آنها که ظالمانه این تحریم‌ها را علیه ملت ایران فعال کردند باید این سیاست را ترک کنند و ما به هیچ وجه از رویکرد خود بر نخواهیم گشت.

سخنگوی دولت بیان کرد: دیداری با رهبری انقلاب داشتیم و لازم است از رهبری تشکر کنم که رهنمودها و ارشادات زیادی را مطرح کردند و گفتند همه توجه داشته باشند که دولت میان‌دار است.

دولت توصیه های رهبر انقلاب را در دستور کار خود قرار داده است

وی گفت: ایشان فرمودند کسانی که از بن‌بست در جامعه حرف می‌زنند سخت در اشتباه هستند. من فکر می‌کنم حمایت همه قوا از تولیدکنندگان امروز ضروری است و دولت توصیه‌های معظم له را در دستور کار خود قرار داده است.

ربیعی با بیان اینکه دولت با مالکیت فکری موافقت کرده است، افزود: در این هفته، هفته شلوغی برای دیپلماسی چندجانبه بود و فشار آمریکا نتوانسته نفوذ دیپلماسی کشور را محدود کند. دولت در مرحله اول می‌خواهد تحریم‌ها را رفع کرده و در مرحله دوم می‌خواهد برای برداشتن آثار سوء آنها تلاش کند.

ما نخواهیم گذاشت تحریم و تروریسم اقتصادی عادی‌سازی شود

سخنگوی دولت ادامه داد: ما نخواهیم گذاشت تحریم و تروریسم اقتصادی عادی‌سازی شود. علت تحریم‌ها رفتار غیرمسئولانه آمریکا است.

وی با بیان اینکه آثار اولیه تحریم بر زندگی مردم بوده و ما برای رفع این تحریم‌ها در کنار مردم هستیم، گفت: دیروز شاهد صحبت‌های مهم سیدحسن نصرالله بودیم که نشان می‌دهد اقدامات اسرائیل بی جواب نخواهد ماند. تل آویو باید بداند صبر ملت‌ها لبریز شده و ما هرگونه تجاوز را به لبنان محکوم می‌کنیم و هرگونه اقدام حزب الله مورد حمایت ماست.

ربیعی همچنین در خصوص تلاش چین برای بازطراحی راکتور اراک بیان کرد: این توافق در چهارچوب برجام صورت گرفته و ما خواهان تسریع در آن و کاهش زمان ناشی از تحریم‌ها هستیم و از انجام تعهدات چین استقبال می‌کنیم.

سخنگوی دولت در خصوص نابجا خواندن سفر وزیر امور خارجه به فرانسه، گفت: من به روشنی مواضع دولت را گفتم، ما در زمین ترامپ بازی نمی‌کنیم و می‌خواهیم اقدامات ما کنشگری فعال باشد. ایران چهارچوب‌های منطقی بحث را دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: البته هرکس می‌تواند نظر خود را در این رابطه بیان کند. تحریم تقدیر این جامعه نیست ما تلاش می‌کنیم آثار تحریم کاهش پیدا کند. آنها که ظالمانه ما را تحریم کردند باید عقب‌نشینی کنند.

ربیعی در خصوص اظهارات علی شمخانی مبنی بر اشتباه در امضای برجام گفت: آقای شمخانی تاکید کرد که صحبتش نظر شخصی است و این موضع دولت نیست. دولت معتقد است امضای برجام نه تنها برای منافع ملی بلکه برای صلح جهانی مهم بوده است.

سخنگوی دولت در خصوص اعلام نام بدهکاران دانه درشت، بیان کرد: با آقای همتی در این رابطه صحبت کردم. این افراد در ٢٠ سال گذشته از ایفای تعهدات خود سر باز زدند. ضمنا بانک مرکزی پرونده آنها را تهیه کرده و از سوی قوه قضاییه این مساله دنبال می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نظر ایران درباره حمله اسرائیل به پایگاه حشدالشعبی گفت: حمله اسرائیل به عراق نقض آشکار حاکمیت عراق است و ما آن را محکوم می‌کنیم. امیدوارم سازمان ملل در این رابطه سکوت نکند.

ربیعی تصریح کرد: ما توقع داریم کشورها این اقدامات را سند جاه‌طلبی اسرائیل بدانند. قطعا دولت عراق به اندازه‌ای قوی است تا پاسخ لازم را بدهد. معتقدیم این اقدامات اسرائیل برای مصرف داخلی خودشان است.

سخنگوی دولت در خصوص سیاست دولت در رابطه با جلوگیری از خام فروشی افزود: صادرات ما افزایش پیدا کرده و یکی از مواردی که می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است که در ستاد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که ارزآوری خوبی خواهد داشت.

مقصد کشتی آدریان دریا را صاحب نفت مشخص می کند

وی در خصوص مقصد کشتی آدریان دریا، گفت: مقصد را صاحب نفت مشخص می‌کند. ما مقصد را تعیین نمی‌کنیم. بار دیگر این اقدامات آمریکا مبنی بر تهدید و رصد این کشتی اقدامات غیرقانونی آنها را روشن‌تر کرد.

ربیعی در خصوص تحریم بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها بیان کرد: ما این موسسه را جزو حامیان تروریسم می‌دانیم چرا که نقش قابل توجهی در مشاوره برای اعمال تروریسم اقتصادی علیه ایران داشتند، اما ایجاد تهدید فیزیکی برای عاملان این موسسه کذب است که اسرائیل و حامیانش مطرح کرده‌اند.

سخنگوی دولت در خصوص عدم انتشار حقوق مدیران قوه قضائیه گفت: براساس مصوبه دولت اعلام حقوق مدیران در همه سطوح باید بارگذاری شود. سازمان اداری و استخدامی اعلام آمادگی کرده که سامانه برخط را هم راه‌اندازی کند و دولت کار را به جلو می‌برد. البته برخی دستگاه‌ها تاکنون همکاری نکرده‌اند که انتظار داریم به قانون عمل کنند.

وی در خصوص ابهام در رتبه بندی معلمان افزود: رتبه‌بندی براساس قانون برنامه ششم و با تصویب مجلس در قالب بودجه سالانه است. امسال ٢٠٠٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و با توجه به کاهش بودجه با افزایش ١٠ درصدی مواجه شده و قطعا اعمال خواهد شد.

ربیعی ادامه داد: معلمان نگران نباشند و این موضوع اعمال خواهد شد. همچنین طرحی است برای معلمانی که خواهان تدریس بیشتر هستند تا افزایش حقوق داشته باشند. در خصوص سیستم گرمایش مدارس هم اقدامات خوبی صورت گرفته است. معتقدیم جامعه پویا با معلمان راضی تحقق پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت در خصوص عملکرد وزیر امور خارجه بعد از تحریمش، گفت: آن چیزی که ما شاهد هستیم فعالیت بیشتر وزیر امور خارجه است و کشورهای خارجی هم بیشتر ایشان را دعوت می‌کنند و تحریم‌ها نتیجه عکس داشته است. هرکس را که آمریکا تحریم کند، بیشتر بین مردم عزیز می‌شود.

وی در رابطه با منابع آزاد شده ناشی از ارز دولتی گفت: بخش اعظم این مساله باقی ماند و باقی آن صرف یارانه مثل یارانه گندم شد و به چرخه بودجه و نظام اداری بازنگشت. می‌توانم بعدا اعداد و ارقام را اعلام کنم.

ربیعی خصوص اهداف سفر وزیر امور خارجه به پکن گفت: با توجه به اهمیت چین ما در دو حوزه دوجانبه و بین‌الملل با این کشور همکاری داریم. در مسائل دوجانبه چین از شرکای اصلی اقتصادی ما است و چین البته از ناحیه ترامپ ضربه خورده است.

سخنگوی دولت گفت: ما در مورد پروژه‌های مشترک صحبت خواهیم کرد و در خصوص برجام هم مواضع خود را با طرف چینی تبیین خواهیم کرد. چین به عنوان یک کشور بزرگ حق دارد که در مسائل منطقه مورد مشورت قرار بگیرد.

هیچ گزارشی مبنی بر تخلف سازمان خصوصی سازی دریافت نکردیم

وی در خصوص بازداشت دو مدیر دولتی خصوصی‌سازی و مدیر ایران خودرو در هفته‌های گذشته تصریح کرد: در مورد سازمان خصوصی‌سازی ما هیچ گزارشی مبنی بر تخلف دریافت نکردیم و دوستان به تدین و صداقت ایشان معتقد هستند. آنچه در مورد وی مطرح شده بحث ایران ایرتور و مجموعه مغان بود.

ربیعی افزود: آقای دژپسند واگذاری ایران ایرتور را جزو افتخارات واگذاری دانسته‌اند و و دوستان وزارت اطلاعات هم تایید کرده‌اند که هیچ نفع شخصی وجود نداشته است.

سخنگوی دولت بیان کرد: ممکن است برخی تصمیم‌ها ضرر و زیان داشته باشد اما درعین حال تخلفی در آن صورت نگرفته است. براساس اطلاعاتی که گرفته‌ایم هیچ نفع شخصی در این رابطه وجود نداشته است.

وی ادامه داد: اینکه چه کسی باید قضاوت کند، بحث گسترده‌ای است. روزی قوه قضاییه دادسراها را ادغام کرد بعد گفتند تصمیم درستی نبود. کار مدیر تصمیم گیری است.

سخنگوی دولت گفت: من باید بگویم که ایشان فرد صادقی است. در مورد ایران خودرو هم باید تاکید کنم که وزیر صمت برای عدم همراهی در قیمت‌گذاری وی را عزل کرد و ما گزارشی از تخلف نداریم. بنابراین در مورد ایران خودرو هم بحث ما تنها گرانی بود.

سخنگوی دولت در خصوص میزان اطمینان به فرانسه در خصوص پیگیری اجرای برجام افزود: در فضای بین‌الملل بحث پیگیری منافع است و بحث اطمینان مطرح نیست. اما نمی‌گوییم چون اطمینان نداریم گفت‌وگو نمی‌کنیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت گزارش مربوط به کسانی که ارز دولتی گرفته اما کالای مورد نظر و تعیین شده را وارد نکرده‌اند، گفت: در هر وزارتخانه کمیته‌ای تشکیل شده است و بخش کشاورزی و صمت اعلام شده است و تنها وزارت بهداشت هنوز گزارش کامل را اعلام نکرده اما تاکنون ٥ پرونده در این وزارتخانه تشکیل شده است. بحث کاغذ نیز در جریان است.

ربیعی در خصوص اظهارات امروز رئیس ‌جمهور که گفت اگر مذاکره‌ای منافع ملی را به همراه داشته باشد دریغ نمی‌کنیم در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار دارد یا خیر، تصریح کرد: صحبت آقای روحانی کلی است و به معنای این نیست که ما مذاکره‌ای را در دستور کار داریم.

سخنگوی دولت در خصوص دلیل معطلی برای دریافت کارت هوشمند ملی بیان کرد: دلیل را نمی‌دانم.خودم هنوز علی رغم چند مرتبه اقدام برای انجام مراحل آن، وقت لازم برای مراجعه و دریافت کارت ملی جدید را پیدا نکردم.

شخصاً علاقه مندم مونسان به عنوان گزینه اصلی وزارت گردشگری باشد

وی در خصوص گزینه مد نظر دولت برای وزارت گردشگری گفت: در این رابطه با رئیس ‌جمهور صحبت نکردم اما شخصا علاقه مندم آقای مونسان گزینه اصلی باشند.

ربیعی در پاسخ به این سوال که شما و آقای علوی در اظهارات اخیر خود از دولت حمایت می‌کنید در حالیکه دولت به آن چیزی که در انتخابات گفته عمل نکرده است، تصریح کرد: ما گاهی مسائلی را مطرح می‌کنیم اما علت را نمی‌بینیم. ما ٥٥ ماهی را پشت سر گذاشتیم که موفق بودیم و اقتصاددان‌ها می‌توانند در این خصوص شهادت دهند. اما چه شد که بعد از آن دوره، آن مشکلات برای بازار ارز بوجود آمد؟ دولت که همان دولت بود؛ شما نمی‌توانید اثر تحریم‌ها را نادیده بگیرید.

سخنگوی دولت گفت: ما در دوران تحریم های بی سابقه ای قرار داریم، به طور مثال هیچ گاه سابقه نداشته که آمریکا اینطور کشتی ما را در آب ها رصد کند. البته اینکه امروز آمریکا با چالش مواجه شده نتیجه اقدامات همین دولت است. ما قدرت نظامی و منافع ملی را همزمان حفظ کردیم.

وی در خصوص روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده بیان کرد: من باید در این رابطه گزارش کامل بگیرم اما تعهد وزارت مسکن در حال انجام است. وام‌ها واگذار شده و آقای جهانگیری پیگیر هستند. بحث خرید گندم انجام شده و آموزش و پرورش تعهد کرده بود اقدمات لازم برای مدارس تمام شده باشد که من پیگیری می‌کنم.

ربیعی افزود: جزئیات این مساله را شخصا تقدیم می‌کنم اما می‌دانم دقایقی از هر جلسه هیات دولت مربوط به گزارش همین مناطق سیل‌زده است.

سخنگوی دولت در پایان در خصوص عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات نسبت به مسئله مازیار ابراهیمی خاطرنشان کرد: آقای علوی در مجلس حاضر خواهد شد و همه ابعاد مساله را باز خواهد کرد. اجازه دهید وزیر محترم خودشان ورود کنند و پاسخ لازم را بدهند و اظهارات وی برای مجلس هم قابل انتشار خواهد بود.