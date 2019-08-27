بازیگران جدید «هم گناه» معرفی شدند/ سریال در آستانه فیلمبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، «هم گناه» اولین تجربه مصطفی کیایی برای حضور در شبکه نمایش خانگی است که کارگردانی و تهیه کنندگی آن را برعهده دارد و محسن کیایی به همراه علی کوچکی فیلمنامه را به نگارش درآورده‌اند.

بر همین اساس و پس از معرفی گروه اول بازیگران، سایر نقش‌های «هم گناه» بازیگران خود را شناختند. شاهرخ فروتیان، افسانه چهره آزاد، پدرام شریفی، روشنک گرامی، احسان کرمی، حسین امیدی، سوگل خلیق و مارال بنی آدم گروهی از این بازیگران هستند که علی باقری، فروغ قجابگلو، شیرین اسماعیلی، فرانک کلانتر، محمد اعلایی، محمدرسول صفری، محمد موحدنیا و آی‌تک جاویدنژاد نیز در کنار آن‌ها به ایفای نقش می‌پردازند.

مهدی پاکدل دیگر بازیگر «هم گناه» است که این بار تجربه مشترکی را با برادران کیایی در شبکه نمایش خانگی آغاز کرده است. همچنین «هم گناه» با معرفی ساقی حاجی‌پور به زودی فیلمبرداری را آغاز کرده و وارد مرحله تولید خواهد شد.