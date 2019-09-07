حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پاسخ مقاومت به رژیم صهیونیستی گفت: گروه‌های مقاومت در چند سال اخیر راه برد مذاکره را آزموده اند و به این نتیجه رسیدند که با مذاکره به جایی نمی رسند.

وی افزود: امروز فرهنگ مقاومت در منطقه جا افتاده است و همه کسانی که دل در گرو فلسطین دارند مقابل رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بین الملل ایستادند، مقاومت امروز به یک باور تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه گروه های مقاومت در منطقه امروز معتقد به مقاومت فعال هستند نه مقاومت منفعلانه، تاکید کرد: مقاومت منفعلانه بدین معنا که در برابر دشمن تسلیم نشوند اما اقدامی نیز انجام ندهد فایده ای ندارد لذا امروز راهبرد مقاومت فعال اتخاذ شده است.

ذوالنور اظهار داشت: گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی و فتح که دل در گرو عربستان داشتند و فکر می کردند که عربستان پشت و پناه آنها محسوب می شود به این باور رسیده اند که سازشکارانی که در گذشته سنگ فلسطین را به سینه می زدند جز وقت کشی و استهلاک تدریجی فلسطینیان چیزی دیگر را دنبال نمی کردند و تقویت تدریجی اسرائیل به دلیل اقدامات سازشکاران بوده است.

وی با بیان اینکه گروه های مقاومت فلسطینی امروز دریافته اند که باید زیر پرچم مقاومت قرار گرفت، تاکید کرد: پیام اسماعیل هنیه به مقام معظم رهبری، بیانگر این دریافت جدید گروه‌های مقاومت است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: رژیم‌صهیونیستی همیشه در آستانه انتخابات در اسرائیل، جبهه مقاومت و لبنان را به خاک و خون می کشید تا قدرت نمایی کرده و به اشغالگران صهیونیست روحیه بدهد، تا آنها پای صندوق‌های رای بیاید و بتواند رای لازم را کسب کند. اما این بار سید حسن نصرالله هشدار داد که حمله پهپادی اسرائیل که موجب شهادت دو شهروند لبنانی شد، پاسخ داده خواهد شد زیرا شرایط مقاومت عوض شده است و خونی که در آستانه انتخابات اسرائیل ریخته می شود خون کثیف اشغالگران صهیونیست خواهد بود.

ذوالنور ادامه داد: در پی شهادت دو شهروند لبنانی با شلیک پهپاد اسرائیلی، یک دستگاه نفربر رژیم صهیونیستی در مرزهای مشترک با لبنان با موشک های حزب الله منهدم شد که موجب هلاکت ۱۰ صهیونیست و یک فرمانده ارشد این رژیم شد. به عبارت دیگر حزب الله لبنان چندین برابر رژیم صهیونیستی انتقام گرفت.

جبهه مقاومت در منطقه راهبرد مقاومت فعال را انتخاب کرده است

وی تاکید کرد: مقاومت در منطقه قدرت گرفته و پس از چهار دهه فعالیت، جبهه مقاومت در منطقه راهبرد مقاومت فعال را انتخاب کرده و می‌تواند تغییر ایجاد کرده و دشمنان را منفعل کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ما هم اهل مقاومت هستیم و هم اهل مذاکره، گفت: رئیس جمهور اهل مذاکره بود اما امیدواریم حرف او درست باشد که گفتند ما اهل مقاومت هم هستیم.

اظهارات «روحانی» در مورد مذاکره اشتباهی بسیار فاحش بود

ذوالنور با بیان اینکه اظهارات اخیر رئیس‌جمهور از اشتباهات بسیار فاحش وی بود، گفت: سیاست نظام این است که امکان مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی وجود ندارد. وقتی که رئیس جمهور این گونه سخن می گوید تاثیراتی در سطح بین‌الملل دارد در حالی که آقای روحانی در این خصوص تصمیم‌گیر نیست.

وی تصریح کرد: مذاکره با آمریکا از سیاست‌های کلان نظام است و جایگاه آقای روحانی در این حد نیست که تشخیص دهد این کار انجام شود یا خیر.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه آقای روحانی اشتباه جدی انجام داد که این صحبت‌ها را مطرح کرد، افزود: وقتی که آقای روحانی بدون اینکه چنین اختیاری از ناحیه مردم، مجلس و نظام داشته باشد، این اظهارات رئیس جمهور نتیجه ای جز شرطی کردن جامعه ندارد.

تذکر شدید مجلس به وزیر امور خارجه به خاطر اظهارات روحانی

ذوالنور اظهار داشت: در جلسه کمیسیون با آقای ظریف تذکر شدیدی در مورد اظهارات آقای روحانی دادیم و اعتراضات جدی نسبت به مواضع رئیس جمهور مطرح شد که به چه دلیلی رئیس جمهور چنین موضع گیری داشته است.

وی افزود: اظهارات آقای روحانی موجب بی‌ثباتی و تزلزل اقتصادی خواهد شد، شاید قیمت دلار را پایین آورد اما وقتی که مردم شرطی شدند و دیدند اتفاقی نیفتاد، نرخ ارز مجدداً افزایش می‌یابد. آقای روحانی اشتباه جدی انجام داد.

روحانی در نشست سازمان ملل حق مذاکره با آمریکا را ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در همین راستا بیانیه‌ای به امضای نمایندگان رسید و به آقای رئیس جمهور تذکر داده شد که در سفری که در آینده به نیویورک خواهند داشت حق هیچ گونه مذاکره با آمریکا را ندارند.