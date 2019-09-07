گسترش مراکز تجاری برای توسعه گردشگری/ برندسازی در کشور نقص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور امروز در بازدید از روند تکمیل پروژه مجتمع تجاری تفریحی لارا گفت: یکی از نیازهای مهم بخش تولید، بخش تجارت است که متأسفانه فعلاً سنتی بوده و باید تبدیل به شکل صنعتی شود که در بخش صنعتی به چنین مراکزی نیاز داریم تا خواسته‌های نسل جوان و نسل فرهیخته تحقق یابد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در بحث گردشگری، شاهد توسعه باشیم باید بدانیم یکی از جذابیت‌ها برای هر گردشگر، مراکز تجاری است که در این راستا این نوع مراکز باید بیش از گذشته توسعه یابند و حتی می‌توان به جایی رسید که تبریز و شهرهای اطراف را به یک منطقه آزاد تجاری تبدیل کرد.

آقاپور با بیان اینکه باید در این نوع مراکز تمامی نیازهای مشتری در نظر گرفته شود، گفت: این نوع مراکز باید تمامی شاخص‌های رفاه، اقتصادی و خانوادگی را در کنار هم داشته باشند که در این مرکز شاهد تحقق این امر هستیم.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید شاهد زنجیره‌ای از مجموعه‌های مشابه در شهر تبریز باشیم تا در بخش گردشگری و تجاری قدم‌های خوبی برداشته شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی گفت: در این راستا با برگزاری نشست‌هایی با سازمان استاندارد کشور و همچنین صدور مجوزهای مجلس، تولیدکننده‌های داخلی بر اساس شاخص استاندارد کشورهای هدف، کالا تولید کرده و این استاندارد را بر روی کالای خود نصب خواهند کرد تا بدین ترتیب حجم صادرات غیرنفتی خود را بالا ببریم.

آقاپور با اشاره‌ای به عدم وجود برند خاص ایرانی گفت: یکی از دلایلی که جوانان به سمت استفاده از برند خارجی می‌روند، این است که برند خاص ایرانی نداریم، برندسازی در ایران خلأ دارد و نیاز به استارتاپ و شتاب دهنده‌ها داریم تا در ایجاد برند کمک حالمان باشند.

وی ادامه داد: باید بازاریابی توسط صنایع و واحدهای تولیدی انجام شود تا هر چه را که مشتری می‌خواهد تولید کنیم.

افتتاح فاز اول مجتمع تا سه ماه آینده

مدیرعامل مجتمع تجاری تفریحی لارا نیز در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره‌ای به جزئیات این پروژه گفت: این پروژه با متراژ هزار و ۲۰۰ متر در هر طبقه و جمعاً ۶ هزار متر مربع در پنج طبقه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.

محمد قنبری ادامه داد: فاز اول شامل طبقه زیرزمین و در قالب هایپرمارکت و طبقات اول و دوم در قالب واحدهای تجاری تا سه ماه دیگر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: فاز دوم نیز شامل شهربازی، پردیس سینمایی و فودکورت بوده و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

قنبری همچنین تعداد واحدهای تجاری این مجتمع را ۳۲ واحد دانسته و از واگذاری هایپر مارکت مجتمع به فروشگاه رفاه خبر داد.