نیاز به وضع قوانین در مجلس و دولت برای حمایت ازفارغ التحصیلان فنی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه روز گذشته برنامه تلویزیونی پرسشگر که به مسائل آموزش و پرورش می پردازد با موضوع مسابقات ملی مهارت و بحث مهارت محوری که این ورزها مورد تاکید مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزیر جدید است، روی آنتن رفت.

مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش در این برنامه در پاسخ به این سوال که پل ارتباطی سازمان و آموزش و پرورش در اعزام به مسابقات جهانی مهارت چیست؟ گفت: پل ما در شاخه کاردانش است و ۶۵ درصد استاندارهای مهارتی مربوط به سازمان است. در مسابقات مهارت افراد زیر ۲۱ سال می روند برخی کاراموزان سازمان، برخی دانشجویان و برخی دانش آموزان ما می‌توانند در این مسابقات حضور داشته باشند.



وی در پاسخ به اینکه چرا مسابقات جهانی مهارت رنگ و بوی جدی در آموزش و پرورش ندارد، افزود: شورای عالی مهارت تشکیل شده و یکی از اهداف کاهش فاصله سطح استاندارد نیروی کار کشور با استانداردهای جهانی است که لازمه آن ارتباط تنگاتنگ با بخش صنعت است.



آذرکیش با بیان اینکه اخیرا با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کارگروهی را تشکیل دادیم که برای مسابقات جهانی برنامه ریزی شود اظهار کرد: نیاز به قوانین و مشوق هایی داریم که بنگاه های اقتصادی را پای کار بیاورد و زیرساخت های توسعه آموزش های مهارتی فراهم شود.



آذرکیش ادامه داد: دغدغه دیگر رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، نیاز داریم در مجلس و دولت که اکنون با توجه به اراده خوبی که در حال شکل گیری است قوانینی وضع شود تا بهای بیشتری به فارغ التحصیلان فنی و کاردانش داده شود.



پارسا یوسفی، مدال آور مسابقات جهانی مهارت ۲۰۱۹ نیز در واکنش به این جمله که ای کاش نگاه به مهارت آموزی به اندازه یک رشته ورزشی اهمیت داشته باشد، در این برنامه گفت: کاش این حرکت از مدارس شروع شود.



وی افزود: دولت ها در کنار شرکت های صنعتی بزرگ از مهارت آموزی حمایت می‌کنند و به این باور رسیده اند که باید به نخبگان مهارتی توجه کرد. متاسفانه یکی از ابتدایی ترین مشکلات ما این است که ما را به عنوان نخبه در بنیاد ملی نخبگان به رسمیت نمی شناسند. ما ایده هایی داریم که می توانیم چرخ های کارآفرینی را بچرخانیم. امیدوارم این باور در کشور ما نیز ایجاد شود.



سعید نوری آزاد، سردبیر برنامه تلویزیونی پرسشگر نیز با بیان اینکه وجود چهار میلیون فارغ التحصیل بیکار در رشته های فنی مهندسی در ۱۴۰۰ اتفاقی یک شبه نیست، گفت: وقتی در مدارس اینطور تلقین می‌شود که تمام آینده دانش آموزان در گرو مهندس یا دکتر شدن است، طبیعی است با سیل درخواست ادامه تحصیل در این رشته‌ها مواجه خواهیم شد و جدای از نبود بازارکار در فرآیند آموزش هدف به یک مدرک تقلیل یافته و مهارت آموزی شکل بدی پیدا خواهد کرد ، کما اینکه اکنون هم همین اتفاق افتاده است.



وی افزود: شرایط سخت است اما هنوز راه نجات وجود دارد، جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفری محصل در دانشگاه های علمی کاربردی و فنی حرفه ای و در کنار آن آموزش سالانه حدود یک و نیم تا دو میلیون نفر در سازمان فنی حرفه ای و از همه اینها مهمتر جمعیت حدود ۲میلیونی دانش آموزان هنرستان های کاردانش و فنی حرفه ای در جمعیت بزرگ دانشجویان فنی و مهندسی پتانسیل ایجاد لیگهای مهارتی حرفه ای در سطوح مختلف را در خود دارد.



وی با بیان اینکه لیگ های مهارتی مانند لیگ فوتبال می‌تواند جمعیت‌های دانش آموزی و دانشجویی را هدفمند کرده و آنچنان تغییری در سطح سلیقه مردم ایجاد کند که باور آنها به ارزشمند بودن مدرک به ارزشمندتر بودن مهارت تغییر کند، گفت: این مسابقات می‌تواند کیفیت آموزش و سطح توقع از نظام آموزشی در تمامی سطوح مدرسه، دانشگاه و آموزشگاه‌های آزاد را به صورت انقلابی متحول کند، به نوعی که سیستم پالایش درونی نظام آموزشی را سامان می‌بخشد و از سطح شعار به عمل خواهیم رسید.