به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر آژانسی که شما در آن مشغول به فعالیت هستید و یا به هر نحوی با آن ارتباط دارید، هنوز هم وارد دنیای آنلاین نشده باید بدانید که همین‌الان هم دیر است! پس سریع‌تر دست به کار شوید و برای کسب و کار خود در بازار آنلاین سهمی کنار بگذارید! شاید پیش خودتان فکر کنید که برای آنلاین شدن باید وقت، سرمایه و هزینه‌ی بسیاری خرج کنید! اما همیشه برای هر چیزی راه ساده‌تری هم وجود دارد!

شرکت فرانگر ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای طراحی سایت آژانس هواپیمایی در کل کشور است! شرکت فرانگر از سال ۱۳۸۷ در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارائه‌ی راهکارهای نوین در صنعت هوایی و گردشگری کار خود را آغاز کرده و تا به امروز به موفقیت‌های بی‌نظیری در عرصه‌ی گردشگری آنلاین و بهبود رتبه و بازدهی سایت‌های آژانس‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها از جمله شرکت هواپیمایی ایران ایرتور و … دست یافته است.

فرانگر با به‌کارگیری متخصصان و نخبگان برتر کشوری و بررسی دقیق و شناخت مشکلات و نقاط ضعف صنعت هوایی و گردشگری، راه‌حل‌هایی ساده و کارآمد برای آسان‌تر شدن کار خطوط هوایی و دفاتر خدمات مسافرتی در بخش‌های مختلف ارائه می‌کند.

طراحی سایت آژانس هواپیمایی چیست و چگونه بهترین بازدهی را دارد؟

سایت یکی از برترین مزیت‌هایی است که هر آژانسی می‌تواند داشته باشد. امروزه فروش آنلاین در تمامی حیطه‌ها، مخصوصاً در حوزه‌ی گردشگری آنلاین، حرف اول را می‌زند! آژانس‌هایی که قصد دارند دایره‌ی مشتریان خود را افزایش دهند و از مزیت‌ها و ابزارهایی که می‌توان به کمک آن‌ها فروش چند برابری را تجربه کرد، بهره ببرند باید برای خود سایتی داشته باشند و خدمات خود را در این سایت عرضه کنند.

هر سایتی باید از امکاناتی کلی بهره‌مند باشد؛ در اینجا امکانات و ابزارهایی که در طراحی سایت آژانس مسافرتی باید رعایت شوند را به‌صورت اجمالی معرفی می‌کنیم:

* امکان جست‌وجوی پرواز رزرو و صدور بلیط سیستمی.

* امکان صدور بلیط چارتری داخلی از سرویس‌های مختلف از جمله مقیم، سپهر، فراسو و...

* امکان صدور بلیط قطار و اتوبوس.

* امکان استرداد آنلاین و استرداد بلیط‌های چارتری.

* ارسال پیامک و ایمیل بلیط‌های خرید شده.

* ارسال پیامک تأخیر و تعجیل پرواز.

* قابلیت لغو و یا تأیید پرواز با تأخیر بیش از دو ساعت از طریق پیامک.

* خواندن اتوماتیک Queue.

* قابلیت فروش به مسافر و آژانس همکار.

* قابلیت ایجاد دفترچه تلفن و بایگانی مشخصات مسافران.

* دارای پنل پشتیبانی با قابلیت گزارش‌گیری و کنترل فروش.

* و...

* قابلیت جست‌وجوی کاربر با تاریخ خرید بلیط، ایمیل و شماره تماس و نام مسافر.

* قابلیت نمایش بلیط و ارسال مجدد آن برای کاربر.

* قابلیت تعریف و اعمال کد تخفیف بر روی نام کاربری.

* قابلیت ایجاد محتوا و قرار دادن بر روی سایت فروش بلیط

* قابلیت فیلتر و حذف موقت ایرلاین‌ها.

* مدیریت سیستم‌های چارتری و قابلیت مدیریت پیدها

* ارائه آمار فروش تفکیکی هر محصول

* ارسال گزارش فروش توسط تلگرام به‌صورت ساعتی.

* محاسبه میزان فروش

محاسبه میزان استرداد

* محاسبه سود فروش

پس از طراحی، چگونه بازدهی سایت آژانس هواپیمایی را افزایش دهیم؟

فراموش نکنید که طراحی وب‌سایت و وارد شدن به دنیای آنلاین، تنها قدم اول برای فروش و رشد بیشتر است. سایت شما پس از طراحی و آنلاین شدن باید دیده شود و مخاطب را تبدیل به مشتری کند. این وظیفه بر عهده‌ی سئو است! شرکت فرانگر با به کارگیری سئو کاران ماهر و با تجربه در این زمینه نیز پیشرو بوده و سایت‌های بسیار زیادی را بهینه سازی کرده است.

اصول و پارامترهایی که گوگل به کار می‌گیرد تا سایت شما را در رده‌ی نخستین و پربازدیدترین سایت‌ها قرار دهد، به همین راحتی قابل دستکاری نیستند، بلکه باید فردی ماهر به اصول سئو دست به کار شود و سایت شما را پس از طراحی به مرحله‌ی بهینه سازی وارد کند. یکی از اصلی‌ترین کارهای فرانگر نیز همین مبحث سئو و اصول مربوط به آن است. با پشتیبانی فرانگر و تجربه‌ی چند ساله‌ی این شرکت، از مزایای سئو آژانس هواپیمایی بهره‌مند شوید و سایتتان را به یکی از پربازده‌ترین سایت‌ها در میان سایت‌های آژانس‌های هواپیمایی تبدیل کنید.

برای سئو سایت گردشگری و سئو آژانس هواپیمایی چند فاکتور مهم باید در سایت شما رعایت شود:

۱- سازگاری با موبایل که اولین اصل و نخستین فاکتور UX در بحث سئوی سایت است! امروزه بیشتر کاربران دنیای آنلاین توسط گوشی‌های هوشمند تلفن به جهان اینترنت وارد می‌شوند و اینکه سایت شما بتواند این قابلیت را داشته باشد یکی از مهم‌ترین اصل‌های سئوی سایت است.

۲- بهینه سازی سرعت وب‌سایت دومین فاکتور مهم برای سئو آژانس هواپیمایی است. طبیعتاً برای کاربران سرعت بسیار اهمیت دارد و حرف اول را می‌زند، تحقیقات نشان داده‌اند که تنها ۱ ثانیه تأخیر در سرعت سایت می‌تواند نرخ تبدیل شما را ۷ درصد کاهش دهد و ۴۰ درصد از افراد بلافاصله سایت‌هایی که سرعت کم دارند را ترک می‌کنند! به‌عبارت‌دیگر مردم سایت‌های کند را دوست ندارند. پس برای سئو حتماً به سرعت وب‌سایتتان توجه داشته باشید.

۳- محتوای خوب و کاربردی بر روی سایتتان بارگذاری کنید! تأثیر محتوای خوب برای هرکسی محرز است! فرانگر تولیدکنندگان محتوایی دارد که می‌توانند برای ادامه‌ی فعالیت سایت شما محتواهایی کاربردی تولید کنند و سرعت بهبود رتبه سایت شما را افزایش دهند!

فرانگر یک راه ساده‌تر برای همراه شدن با دنیای امروز است، راهی که بدون هیچ دردسری می‌توانید از آن استفاده کنید و بهترین نتیجه را بگیرید.

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