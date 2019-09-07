تولید نمونه اولیه عینک واقعیت افزوده جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این عینک واقعیت افزوده مجهز به یک نمایشگر تمام رنگی و فشرده است که می‌تواند برای مدت طولانی در برابر چشمان کاربران قرار گرفته و نیازهای اطلاعاتی آنها را برطرف کند.

این عینک که برای رفع نیازهای نظامیان ساخته شده، مجهز به امکانات حفاظتی خاصی است که از آسیب دیدن آن جلوگیری می‌کند. میدان دید گسترده عینک یادشده کسب آگاهی بیشتر از محیط اطراف و دریافت اطلاعات دقیق‌تر را ممکن می‌کند. نقطه تمرکز کانونی عینک واقعیت افزوده مذکور هم به گونه‌ای تنظیم شده تا مانع از دسترسی و مشاهده فرد نظامی به تسلیحات خود نشود.

این عینک که هم در گرما و هم در سرما کیفیت خود را حفظ می‌کند، از تأخیر صفر برای انتقال اطلاعات مربوط به داده‌های محیطی برخوردار بوده و ردگیری آنی هدف و دریافت اطلاعات مختلف مربوط به آن را به سادگی ممکن می‌کند.

این احتمال وجود دارد که در آینده مدلی تجاری از این عینک با امکانات محدودتر تولید شود، اما هنوز در این زمینه تصمیم گیری نشده است. قرار است مدل نظامی عینک یادشده در آینده نزدیک به بازار بیاید.