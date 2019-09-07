اجرای ۶۲ پروژه راه روستایی کهگیلویه و بویراحمد

عبدالمجید نژاد صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ۶۲ پروژه راه روستایی استان با اعتباری بالغ بر ۱۹۱ میلیارد تومان و ۶۸۰ کیلومتر طول در دست احداث است.

نژاد صفوی پروژه‌های راه روستایی در حال مناقصه این اداره کل را ۵ مورد دانست و اظهار کرد: این پروژه‌ها به طول ۳۰ کیلومتر با رعایت چارچوب‌های قانونی و نظارتی اجرایی خواهد شد.

نژاد صفوی با اشاره به اجرای ۶۸ کیلومتر پروژه راه روستایی در مناطق مختلف استان از سال گذشته تاکنون، تصریح کرد: از سال ۹۷ تا هفته دولت سال جاری ۱۷ پروژه راه روستایی با اعتبار ۱۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر پوشش مناطق مختلف روستایی و شهری در حوزه راه و شهرسازی، عنوان کرد: ۴۳۷۴ کیلومتر طول کل راه‌های روستایی استان است.

وی ارتقای شاخص‌ها در راهسازی و ارتباط ایمن را از محورهای فعالیت دانست و گفت: بر این اساس تا دورافتاده‌ترین مناطق استان اجرای پروژه‌ها راهسازی هدفگذاری شده است.