حضور دانش آموزان شیرازی در شانزدهمین مسابقات جهانی رباتیک

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تیزدست ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه دانش آموزان شیرازی به عنوان نمایندگان استان فارس از سال ۲۰۱۶ تاکنون توانسته‌اند در هر دوره از مسابقات جهانی سهمیه حضور را کسب وبرای ایران افتخار آفرینی کنند اظهار داشت: امسال نیز دانش آموزان شیرازی به عنوان نمایندگان استان فارس از ۱۱ سهمیه کشوری شانزدهیمن مسابقات جهانی رباتیک به عنوان بیشترین استان دریافت سهمیه این مسابقات از شیراز بود که این دانش آموزان در آبان ماه امسال در مجارستان به رقابت می‌پردازند.

وی گفت: از ۱۱ تیم انتخابی کشور دانش آموزان استان فارس توانستند ۷ سهمیه این مسابقات جهانی را بدست آوردند.

این مسئول با اشاره به اینکه برای نخستین مرتبه دانش آموزان شیرازی توانستند در سال ۲۰۱۶ در کشور هند با در دست داشتن پرچم پرافتخار جمهوری استلامی ایران با بیش از ۶۷ کشور دنیا رقابت کردند، افزود: حاصل این افتخارات موجب شده هم اینک تیم دانش آموزی لگوی آموزشی شیراز درهر دوره از مسابقات با در دست داشتن پرچم ایران افتخار آفرینی کند.

وی که پیشرفت این گروه‌ها را در گرو حمایت‌های مالی دانست و گفت: اگر از این استعدادها حمایت شود می‌توانیم در دوره‌های بعد شرکت کنندگان بیشتری را برای سرفرازی فارس به مسابقات اعزام کنیم.

تیزدست یادآورشد: طی چهار سال گذشته تا کنون ۴۳ تیم از ایران در مسابقات بین المللی رباتیک اعزام شده‌اند که سهم استان فارس ۱۹ تیم بوده است.

سرپرست تیم دانش آموزی مسابقات جهانی رباتیک استان فارس گفت: ایران هنوز نتوانسته در این مسابقات به مدال دست یابد که در تلاش هستیم تیم دانش آموزان شیراز بتوانند به عنوان اولین مدال آوران ایرانی مدال‌های رنگارنگ را بر سینه خود بیاندازند.

وی مهارت حل مسئله و خلاقیت در میان دانش آموزان را از مهم‌ترین اهداف مجموعه لگوی آموزشی دانست و گفت: نیاز اساسی دانش آموزان به خلاقیت به منظور حل مسائل گوناگونی که با آنها مواجه می‌شوند نیازی کتمان ناپذیر است.

تیزدست ادامه داد: در شرایطی که امروزه توانگران و دانشمندان مهم‌ترین راز موفقیت را داشتن خلاقیت می‌دانند، مؤسسه لگوی آموزشی با علم به این موضوع و درک درست از شرایط زمان خود و با بهره‌گیری از با کیفیت ترین ابزار آموزشی در حوزه پرورش مهارت حل مسئله توانسته است موج بزرگی را در کشور ایجاد کند.

به گفته مدیر مؤسسه لگوی آموزشی فارس در این دوره از مسابقات جهانی رباتیک که به میزبانی کشور مجارستان برگزار می‌شود دانش آموزان در ۳گروه رگولار، فوتبال، اوپن به رقابت می‌پردازند.

تیزدست اضافه کرد: دانش آموزان راه یافته به مسابقات جهانی ۲۰۱۹ مجارستان متشکل از محمد مهدی زائری، علی ذبیحی، هومن فتوت، آرتین کاردانپور، طاها تعصب، اتسز قریشی نژاد، محمدرضا جوکار، امیر کشتکاران، پرهام بنان خواه، سامی باقری، پارسا دهقانی، اشکان طاهری، علی رودکی، نوید منصوری مقدم، پرهان خجند، بهراد ابراهیمی اروند زارع، بنیامین نیک ورز و آریا گلکاری هستند که با همراهی امیر تهور، محمد ناظر مظفری به عنوان مربی در ابان ماه به مجارستان اعزام می‌شوند.