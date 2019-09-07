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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۲۸

در ادامه سیاست اعمال فشار در ایام محرم؛

آل‌خلیفه ۵ تَن از روحانیون شیعی در بحرین را احضار کرد

آل‌خلیفه ۵ تَن از روحانیون شیعی در بحرین را احضار کرد

رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست اعمال فشار در ایام محرم الحرام، ۵ تَن از روحانیون شیعی در بحرین را احضار و ۲ نفر از آن ها را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست اعمال فشار در ایام محرم الحرام، ۵ تَن از روحانیون شیعی در بحرین را احضار کرد.

بر اساس این گزارش، روحانیون احضار شده از خطیبانِ حسینیه ها و مساجد هستند که ۲ نفر از آنها بازداشت شده اند.

در همین ارتباط، «شیخ حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اقدام آل خلیفه در تعرض به روحانیون و مداحان و نمادهای عاشورایی در این کشور را محکوم کرد.

گفتنی است، هر ساله همزمان با فرا رسیدن ایام محرم الحرام، آل خلیفه اقدامات ضد حقوق بشری وسیعی را علیه انقلابیون بحرینی و عزاداران حسینی (ع) انجام می دهد.

کد مطلب 4713268

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