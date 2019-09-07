دور دوم اشتغالزایی بنیاد برکت در کردستان با ایجاد۴۶۰۰شغل

به گزارش خبرگزاری مهر، با سفر معاون توسعه کارآفرینی اجتماع‌محور بنیاد برکت و هیأت همراه به کردستان و بازدید از مشاغل ایجاد شده در این استان، دور دوم ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار در روستاهای شهرهای کردستان با ایجاد ۱۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور آغاز شد.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی اجتماع‌محور بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، راه‌اندازی این تعداد طرح اشتغال‌زایی تا پایان سال جاری باعث ایجاد ۴۲۰۰ شغل اجتماع‌محور در استان کردستان می‌شود.

رضا راضی‌زاده در تشریح اقدامات بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کردستان گفت: سال گذشته ۲۳۸ طرح اشتغال‌زایی با ایجاد ۵۲۰ شغل را با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال در روستاهای شهرستان‌های بیجار و سروآباد راه‌اندازی کردیم و برای سال ۹۸ نیز ایجاد ۱۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی در تمام ۱۱ شهر استان کردستان هدف‌گذاری شده است.

وی اعتبار درنظر گرفته شده برای ایجاد این تعداد طرح اشتغال‌زایی را ۱,۸۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: با راه‌اندازی ۱۵۰۰ طرح مذکور، بیش از ۴۲۰۰ شغل اجتماع‌محور در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی استان کردستان ایجاد خواهد شد.

معاون توسعه‌ی کارآفرینی اجتماع‌محور بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خاطرنشان کرد: این ۴۲۰۰ شغل توسط ۳ مجری و ۲۰ تسهیل‌گر اقتصادی- اجتماعی بنیاد برکت در قالب طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور «سحاب» (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال برکت) و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای، در رسته‌هایی هم‌چون دام‌پروری، صنایع دستی، پرورش بوقلمون و فرآوری محصولات باغی و کشاورزی و … راه‌اندازی خواهد شد.

راضی‌زاده با اشاره به نشستی که با حسین فیروزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ی منابع استاندار کردستان داشت، تصریح کرد: این دیدار، به نوعی حکم شروع فرآیند اجرایی طرح‌های اشتغال‌زایی جدید بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را در سال جاری داشت.

وی ادامه داد: در این دیدار، که مجریان و تسهیل‌گران بنیاد برکت نیز حضور داشتند، علاوه بر ارائه و تبیین الگوها و مدل‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت در کردستان، زمینه‌های همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان با بنیاد مورد بررسی و تأکید قرار گرفت تا به این ترتیب، تسهیل‌گری لازم برای اجرای هر چه بهتر و سریع‌تر طرح‌ها انجام شود.

معاون توسعه‌ی کارآفرینی اجتماع‌محور بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از ایجاد ۱۴۰ طرح اشتغال‌زایی دیگر در قالب مدل اقتصادی «آسمان» (آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) در استان کردستان خبر داد و اظهار داشت: با گروه‌سازی و فعال کردن جوامع محلی و تشکیل به ترتیب ۳ و ۴ گروه در شهرستان‌های بیجار و سروآباد و راه‌اندازی ۷ صندوق محلی، ۱۴۰ طرح اشتغال‌زایی دیگر نیز در سال ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد که ایجاد ۴۰۰ شغل دیگر را به دنبال خواهد داشت.

راضی‌زاده درباره‌بازدیدشاز طرح‌های اشتغال‌زایی ایجاد شده در استان کردستان نیز توضیح داد: برای بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بسیار اهمیت دارد که مشاغل پس از استقرار، پایدار باشند. به همین منظور، سرکشی‌ها و بازدیدهای دوره‌ای از طرح‌ها و مشاغل در دستور کار است تا ضمن گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم و کارآفرینان، با دغدغه‌ها و مشکلات آشنا شویم.

وی بیان کرد: خوش‌بختانه طرح‌های ایجاد شده در شهرهای بیجار و سروآباد که بیش‌تر در رسته‌ی شغلی پرورش دام سبک است به یک پایداری مطلوب رسیده و رضایت‌بخش است.

ملاقات با آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی، نماینده‌ی ولی فقیه در کردستان از دیگر برنامه‌های سفر معاون توسعه‌ی کارآفرینی اجتماع‌محور بنیاد برکت به استان کردستان بود. در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کردستان، برنامه‌های انجام گرفته و در دست اقدام در این استان نیز تشریح شد.

گفتنی است، بنیاد برکت در راستای محرومیت‌زدایی، توسعه، پیشرفت، توانمندسازی اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی امکانات و فرصت‌ها، نهضت ایجاد اشتغال‌زایی را به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در روستاها و مناطق محروم کشور راه‌اندازی کرده است. بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هم‌چنین در سال ۹۸ بیش از ۱۰ استان را به استان‌های هدف خود در زمینه‌ی اشتغال‌زایی اجتماع‌محور افزوده است و هم‌اینک ۲۸ استان، ۱۷۵ شهرستان و ۶ هزار روستا تحت پوشش طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت کارآفرینی این بنیاد قرار دارند.