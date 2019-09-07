استعفای رئیس دانشگاه شهیدبهشتی به دلیل فشار نهادهای امنیتی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی که امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شد در پاسخ به این سوال که آیا استعفای صدوق تحت فشار صورت گرفته است، گفت: استعفای دکتر صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی تحت فشار نبود. ایشان با توجه به اینکه در آستانه بازنشستگی بودند، تاکید کردند که فرصتی داده شود تا بتواند قبل از دوره بازنشستگی به فعالیت علمی و پژوهشی بپردازد.

وزیر علوم افزود: متاسفانه برخی مسائلی همیشه درباره افراد گفته می‌شود که به هیچ عنوان صحت ندارد. چه کسی می‌خواهد برای استعفا به او (حسن صدوق) فشاری وارد کند. از طرف نهادهای امنیتی هم فشاری برای این استعفا وارد نشده است.

وزیر علوم همچنین درباره آخرین پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص دانشمند بازداشتی ایرانی گفت: متاسفانه هنوز خبر جدیدی در این زمینه نداریم.

وی با بیان این مطلب که وزارت امور خارجه قرار است این کار را پیگیری کند، گفت: پیگیری امور به این دلیل به وزارت خارجه محول شده است که ما به پیگیری موارد رخ داده در خارج از کشور دسترسی نداریم.

غلامی درباره ورود دیوان عدالت اداری کشور به اعتراض داوطلبان نظام قدیم کنکور ۹۸، گفت: بحث کنکور، مشخص و معین است و چیزی برای اینکه احیاناً دیوان عدالت اداری کشور بخواهد به آن بپردازد وجود ندارد؛ اما حالا باید منتظر شد تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.