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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۵۶

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی:

پایان نامه ها به سمت حل مشکلات جامعه سوق داده شوند

پایان نامه ها به سمت حل مشکلات جامعه سوق داده شوند

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه  باید مقالات و پایان نامه‌ها را به محصول برسانیم، گفت: برای حل مشکلات جامعه باید پایان‌نامه ها به سمت نیازهای کشور سوق داده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری امروز در مراسم تودیع رییس سابق دانشگاه شهید بهشتی و معارفه خود به عنوان سرپرست این دانشگاه گفت: اینکه سازمان یونسکو پذیرفت قدیمی‌ترین دانشگاه جهان را ایرانیان در جندی شاپور بنا کردند، نشان دهنده چهره فرهنگی ایران است و همین دلیل کافی است که به دنیا بگوییم ما در علم و دانش سهم داریم.  

وی با اشاره به اینکه ما و مسولان کشور وظیفه داریم در راستای تولید علم و دانش تلاش کنیم، گفت: باید دست معلمان و اساتیدی را که در چنین شرایطی تحت فشار هستند، ببوسیم. ما باید برای جوانان امید و انگیزه ایجاد کنیم تا برای فرهنگ این کشور تلاش کنند.

نصیری ضمن اشاره به اینکه باید در حوزه دانشجویی، مالی، آموزشی، پژوهشی و بین المللی اقدامات ارزنده‌ای که تاکنون انجام شده را با شتاب بیشتری ادامه داد، گفت: باید مقالات و پایان نامه‌ها را به محصول برسانیم. از طرفی دیگر برای حل مشکلات جامعه باید پایان‌نامه ها به سمت نیازهای کشور سوق داده شوند.

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی  اضافه کرد: علوم پایه و علوم انسانی از اولویتهای جامعه به شمار می رود که باید به صورت جدی به آن بپردازیم.

نصیری قیداری خاطرنشان کرد: همه ۱۲۰ گروه آموزشی این دانشگاه که ۴۹ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دکتری و ۳۷ درصد کارشناسی را دربرمی گیرد، برای پیشرفت کشور باید حرکت کنند.

کد مطلب 4713622
مهتاب چابوک

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