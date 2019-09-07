پایان نامه ها به سمت حل مشکلات جامعه سوق داده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری امروز در مراسم تودیع رییس سابق دانشگاه شهید بهشتی و معارفه خود به عنوان سرپرست این دانشگاه گفت: اینکه سازمان یونسکو پذیرفت قدیمی‌ترین دانشگاه جهان را ایرانیان در جندی شاپور بنا کردند، نشان دهنده چهره فرهنگی ایران است و همین دلیل کافی است که به دنیا بگوییم ما در علم و دانش سهم داریم.

وی با اشاره به اینکه ما و مسولان کشور وظیفه داریم در راستای تولید علم و دانش تلاش کنیم، گفت: باید دست معلمان و اساتیدی را که در چنین شرایطی تحت فشار هستند، ببوسیم. ما باید برای جوانان امید و انگیزه ایجاد کنیم تا برای فرهنگ این کشور تلاش کنند.

نصیری ضمن اشاره به اینکه باید در حوزه دانشجویی، مالی، آموزشی، پژوهشی و بین المللی اقدامات ارزنده‌ای که تاکنون انجام شده را با شتاب بیشتری ادامه داد، گفت: باید مقالات و پایان نامه‌ها را به محصول برسانیم. از طرفی دیگر برای حل مشکلات جامعه باید پایان‌نامه ها به سمت نیازهای کشور سوق داده شوند.

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: علوم پایه و علوم انسانی از اولویتهای جامعه به شمار می رود که باید به صورت جدی به آن بپردازیم.

نصیری قیداری خاطرنشان کرد: همه ۱۲۰ گروه آموزشی این دانشگاه که ۴۹ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، ۱۴ درصد دکتری و ۳۷ درصد کارشناسی را دربرمی گیرد، برای پیشرفت کشور باید حرکت کنند.