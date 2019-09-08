به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو امانی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به فراوانی موتورسیکلت‌ها در سطح شهر گفت: موتورسیکلت‌ها منشأ آلودگی بیشتری در شهر هستند و ضریب ایمنی پایینی دارند به همین دلیل درصد تلفات بیشتری از تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به آمار موتورسیکلت‌های شماره‌گذاری شده در تهران افزود: بر اساس آمار رسمی، میزان شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ در تهران و در سال ۹۶، دو میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت است. همچنین آمار غیررسمی حکایت از وجود ۳.۵ میلیون موتورسیکلت در شهر دارد.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: بیشتر این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری هستند و سن فرسودگی خود را رد کرده و در حال حاضر ۶۴ درصد این موتورسیکلت‌ها که در شهر تردد می‌کنند، از رده خارج هستند. با توجه به سهم موتورسیکلت‌ها از آلاینده‌های شهر تهران به ویژه موتورسیکلت‌های کاربراتوری که هفت برابر یک خودروی استاندارد یورو ۴ آلایندگی تولید می‌کنند، درخواست می‌کنم شهرداری تهران برای ساماندهی آنها چاره‌اندیشی کند.

امانی ادامه داد: میزان تصادفات ناشی از موتورسیکلت‌ منجر به فوت در سال ۹۶، ۲۴۶ نفر است که ۳۶ درصد از فوت‌شدگان را شامل می‌شود، در سال ۹۷، ۲۴۷ نفر که ۳۸ درصد از فوت‌شدگان را شامل می‌شود و سال ۹۸، ۳۲ نفر فوت شده‌اند. در کنار این آمار، موضوع سلب آرامش و تخلفات رانندگی از قبیل خلاف جهت تردد کردن، در پیاده‌رو تردد کردن نیز مطرح است. بنابراین نیاز به آموزش شهروندی در این رابطه وجود دارد. همچنین معاونت حمل و نقل ترافیک نیز همانطور که برای خودروها وسواس به خرج می‌دهد، برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها نیز چاره‌اندیشی کند.

وی در پایان از رئیس قوه قضائیه نیز درخواست کرد: با توجه به سخنرانی‌هایی که در خصوص عدالتخواهی و مبارزه با فساد مطرح شده، به احکام زنان به ویژه خبرنگاران خانم و فعالان کارگری ورود کرده و در این احکام تجدیدنظر شود.