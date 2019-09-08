به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی شب شعر همزمان با تاسوعای حسینی (ع) با محوریت بررسی «ظرفیتشناسی شعر عاشورایی» فردا دوشنبه ۱۸ شهریور از شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشود.
در اینبرنامه که با اجرای محمود اکرامیفر روی آنتن میرود، محمدرضا مهدیزاده شاعر و روزنامهنگار بهعنوان مهمان حضور داشته و درباره موضوع مطرحشده گفتگو خواهد کرد.
شعرخوانی نادر بختیاری و مهدی باقرخان از دهلی و همچنین پخش کلیپ گرافیکی عاشورا از دیگر بخشهای اینبرنامه هستند.
«شب شعر» یکی از برنامه های «شب های هنر» است که به موضوعات مرتبط با حوزه شعر میپردازد. برنامه «شبهای هنر» در ایام ماه محرم هر شب ساعت ۲۲ به صورت زنده پخش میشود.
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