هیاهو برای هیچ/سد معبر در سنندج همچنان بلاتکلیف است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: داستان سد معبر در شهرهای استان کردستان به عنوان یک معضل جدی چند سال است که رشد فزونی گرفته و متاسفانه این مهم در شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان خود به یک بحران تبدیل شده و هیچ اراده ای هم برای رفع این معضل وجود ندارد.

داستان سد معبر و پدیده دست فروشی در حالی در سنندج همچنان ادامه دارد که ادارات و سازمان های دولتی هر کدام دیگری را در این داستان مقصر می دانند و هر کس توپ را به زمین دیگری می اندازد.

سال گذشته شهرداری و شورای شهر سنندج هیاهوی بسیاری در رابطه با ساماندهی معابر شهری و جمع آوری دستفروشان سطح شهر به راه انداختند و تمام رسانه های استان را برای تحقق این کار بسیج کرده و جلسات، اطلاعیه و بیانیه های بسیاری را منتشر کرد و در نهایت راه به جایی نبرد و امروز شاهد هستیم که روز به روز به تعداد دستفروشان افزوده می شود تا آنجا که شهروندان به ناچار تردد از سطح خیابان ها را به تردد از سطح معابر پیاده رو ترجیح می دهند.

مجموعه شهرداری و شورای شهر سنندج مدعی بودند که کارهای مطالعاتی برای ساماندهی این وضعیت انجام شده و در این رابطه طرح های خوبی برای ساماندهی این معابر به ویژه معابر هسته مرکزی شهر سنندج انجام شده اما تا امروز نه تنها اتفاق خاصی در این حوزه رقم نخورده بلکه وضعیت بدتر از سال های گذشته نیز شده است.

اول دی ماه سال ۹۷ به تاریخ پیوست

۱۷ آذر ماه سال گذشته بود که شهردار سنندج، وعده ساماندهی دستفروشان از اول دی ‌ماه را اعلام کرد و با بیان اینکه تمام دستفروشان خیابان فردوسی در قالب روز بازار و شب‌ بازار ساماندهی می‌شوند، گفت: براساس مجوزات صادر شده، پارک دیدگاه به‌ عنوان نخستین روز بازار برای دستفروشان تعیین شده که هر روز از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ عصر دستفروشان می‌توانند در این مکان اقدام به فروش اقلام خود کنند و همچنین میدان آزادی تا سه راهی بلوار برادران شهید نمکی هم برای برپایی شب ‌بازار تعیین شده و با مسدود شدن این مسیر هر روز از ساعت ۱۷ الی ۲۴ شب، دستفروشان می‌توانند در معبر سواره ‌رو اقدام به دستفروشی کنند.

امروز بیش از هشت ماه از اول دی ماه سال ۹۷ می گذرد اما خبری از تحقق وعده شهردار سنندج مبنی بر اجرای فاز نخست طرح ساماندهی دستفروشان در خیابان‌های سطح شهر سنندج نیست و همچنان دستفروشان در شهر جولان می‌دهند و شهروندان گله‌مندند.

دستفروشان معترض هستند

شهردار سنندج در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اجرایی نشدن فاز اول ساماندهی دستفروشان که قرار بود اول دی ماه سال گذشته اتفاق بیافتد، گفت: مرحله اول طرح ساماندهی دستفروشان که قرار بود اول دی سال ۹۷ اجرایی شود به پس از برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگانی از میان دستفروشان موکول شد.

حشمت الله صیدی اظهار داشت: با برنامه ریزی ها و پیگیری های مختلف شهرداری و شورای شهر مقرر شد مرحله اول طرح ساماندهی دستفروشان در قالب روز بازار و شب بازار و از خیابان فردوسی سنندج آغاز شود که دستفروشان نسبت به اجرای این طرح اعتراضاتی داشتند بر همین اساس و در راستای اجرای طرح در یک فضای تعاملی نشستی با این افراد برگزار و مشکلات و موارد موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از این نشست مقرر شد دستفروشان از بین خود نمایندگانی برای خودشان انتخاب کنند تا انتقادات و پیشنهادات این قشر بررسی شده و پس از جمع بندی نهایی و در فضای تعاملی نسبت به اجرای طرح ساماندهی دستفروشان اقدام شود که بدون شک اجرای موفق این طرح رفاه و رضایتمندی شهروندان را بدنبال دارد و بدون مشارکت و تعامل شهروندان و دستفروشان نیز اجرای این طرح امکانپذیر نخواهد بود.

امروز علیرغم گذشته بیش از هشت ماه از هیاهویی که شهرداری و شورای شهر سنندج به راه انداختند نه تنها طرح و ایده ای از سوی شهرداری برای ساماندهی معابر سطح شهر سنندج ارائه نشده بلکه همچنان وعده می دهند و در عمل نیز همچنان شاهد بهبود این وضعیت و شرایط برای مردم نیستیم و کاری از پیش نمی رود.

دستفروشی از چهره شهر سنندج رخ نمی بندد

به نظر می رسد دستفروشی و ایجاد سد معبر نمی خواهد از چهره شهر سنندج رخ ببندد چرا که سنندج شهری است که فضا و معماری آن بر اساس همان ۵۰ سال پیش طراحی شده و تا امروز نیز همانگونه باقیمانده و برای اصلاح معابر و خیابان های هسته مرکزی شهر هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

طی سالیان گذشته با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز و مجوزهایی که برای ساخت ساختمان های بلند مرتبه در هسته مرکزی شهر صادر شده که همگی آنان به مراکز خدماتی مانند بانک ها، ساختمان پزشکان و دستگاه های خدمات رسان تبدیل شده اند، باعث شده بیش از پیش ازدحام و تردد جمعیت در این مسیر اتفاق بیافتد و از همین رو سیل دستفروشان نیز به این مسیرها سرازیر شده اند تا چهره شهر را زشت و ناپسند کند.

در کنار این معضل طی سه دهه اخیر شمار خودروهای ترددی در سطح شهر سنندج نیز صدها برابر شده و این در حالی است که در زمینه توسعه خیابان های سطح شهر در هسته مرکزی هیچگونه اقدام خاصی صورت نگرفته است و با طرح های مسکن گونه تنها با یک طرفه کردن خیابان ها سعی در بهبود وضعیت ترافیک شهر شده است که آن هم چاره کار نبوده است.

علاوه بر معضل ترافیک مردم به شدت در حال حاضر در سنندج با معضل دستفروشی و سد معبر مواجه هستند و سنندج در بحث دستفروشی و سد معبر با اختلاف فاحش یکی از شهرهای برتر کشور است و امروز شرایط به گونه ای رقم خورده که بخش عمده ای از شهروندان برای تردد از معابر سطح شهر مجبور به تردد از خیابان ها هستند.

ساماندهی دست‌فروشان سنندج در سال ۹۸

اما این بار وعده جدیدی از سوی یکی دیگر از مدیران حوزه شهری سنندج داده شده که باید بنشینیم و منتظر باشیم تا ببینیم از عملی شدن و یا نشدن این وعده نیز چند روز، ماه و یا سال می گذرد که مردم سنندج دیگر به شنیدن آنها عادت کرده اند و با تجربه ای که از گذشته به دست آورده اند دیگر امیدی به تحقق هیچ وعده ای در این رابطه از سوی هیچ مدیری را ندارند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سنندج در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ساماندهی دست‌فروشان سنندج برای فصل پایانی سال ۹۷ برنامه‌ریزی شده بود اما به دلایلی به سال جاری موکل شد که در صورت تایید مراجع ذیصلاح انجام می‌شود.

تورج سلطنت پوری با بیان اینکه برای ساماندهی دستفروشان سطح شهر با پیمانکار مجری برای ایجاد بازاری برای این قشر قراردادی منعقد شده است، اظهار داشت: دست‌فروشان خیابان فردوسی در نقاط مشخصی ساماندهی می‌شوند که در حال حاضر سه نقطه پارک کودک، پارک ملت و بلوار حمدی روبروی مسجد قبای بهاران برای این کار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کلیات طرح ساماندهی دستفروشان در راستای اجرای طرح ساماندهی دستفروشان تدوین شده است، افزود: اطلاعات شخصی ۶۰۰ دستفروش در محدود خیابان فردوسی در سامانه‌ای طراحی شده در همین راستا ثبت شده است.

با این حال علیرغم تمام شنیدهها و وعده های رنگارنگ شرایط به گونه ای پیش می رود که بی تفاوتی ها از سوی مسئولان و دستگاه های متولی این امر دستفروشان را بر این واداشته که علاوه بر سطح پیاده روها بخشی از سطح خیابان های اصلی شهر سنندج مانند خیابان فردوسی، سه راه شهید نمکی و خیابان امام (ره) را اشغال و به تصرف خود درآورند و به نظر می رسد شهرداری سنندج در بهبود و ساماندهی این امر هنوز هم که هنوز است، کاملا ناتوان و البته بلاتکلیف است.