هدف سپاهان قهرمانی در لیگ برتر است/بازی دست ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تابش شنبه شب پس از تساوی تیمش در برابر فولاد خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه تا به این جای کار وضعیت سپاهان بد نیست. دو سه بازیکن مصدوم هم برای این بازی داشتیم که طبق اطلاعاتی که دارم تمرینات خود را آغاز کرده اند و به بازی هفته آینده هم می رسند.

وی در خصوص این بازی نیز گفت: در طول این دیدار، بازی به طور کامل دست ما بود و ما تیم برتر میدان بودیم ولی فوتبال همین است و از این اتفاقات در آن رخ می دهد.

تابش در خصوص هدف امسال سپاهان در لیگ برتر نیز گفت: سپاهان هر سال برای قهرمانی وارد لیگ برتر می شود ولی هیچ تیمی نمی توند مدعی باشد که حتما قهرمان است چرا که هدف بسیاری از باشگاه ها در لیگ برتر، کسب عنوان قهرمانی است. هدف ما قهرمانی است ولی حتما مدعی نیستم که قهرمان می شویم.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سوم لیگ برتر باشگاه های کشور، شامگاه امروز تیم های فوتبال فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهدای فولاد به دیدار هم رفتند که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.