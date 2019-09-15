به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «خانواده و مهارتهای زندگی در بستر فرهنگ و ارزشهای دینی بانگاهی به ارزشهای دفاع مقدس»، ۶ مهرماه، با حضور غلامعلی افروز استـاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار عرصه روان‎شناسی در مرکز همایش‌های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.



موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این کارگاه آموزشی مشترک با سازمان فرهنگی خانواده سپاه ‍‍‍‍پاسداران وسازمان زنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در حوزه روانشناسی و مشاوره خانواده با عنوان «خانواده و مهارتهای زندگی در بستر فرهنگ و ارزشهای دینی بانگاهی به ارزشهای دفاع مقدس» برگزار می‌کند.

همچنین کارگاه آموزشی دیگر درهمان روز ویژه دختران نوجوان با حضور عزتی از اساتید روان‌شناسی، با عنوان «کارگاه دخترانه در حوزه آسیب های اجتماعی دختران» برگزار می‌شود .این دونشست مصادف با گرامیداشت هفته دفاع مقدس وبا توجه به نامگذاری یک روزاز این هفته به نام «خانواده»، دراین تاریخ قرارداده شده است.